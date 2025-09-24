Teljesen kiborult Harry herceg, botrány, amit Meghan művelt a kamerák előtt

Meghan Markle és Harry herceg kétségtelenül megosztotta a közvéleményt, mióta 2020-ban felhagytak a királyi élettel, de talán egyik legvitatottabb pillanatuk a 2022-es Netflix-dokumentumsorozatuk megjelenése után következett. Azóta sem akarnak nyugodni a kedélyek...

Testbeszéd-szakértő elemezte a pillanatot, amikor Harry herceg kiborult Meghan Marklere. / Fotó: PA / Northfoto

Kamerák előtt lépett át egy határt Harry herceg felesége, Meghan

A Harry & Meghan című sorozat második epizódjában Meghan felidézte első találkozását a néhai királynővel, amelyre nem sokkal azután került sor, hogy 2016-ban elkezdett randizni a herceggel. Mint elmondta, hogy nem volt felkészülve az egészre, sőt azt sem tudta előre, hogy találkozni fognak.

A nagymamám volt a család első magas rangú tagja, akivel Meghan találkozott. Fogalma sem volt, mit jelent mindez. Szóval számára ez sokkoló volt.

- mondta Harry.

Meghan felidézte, hogy miközben éppen a királynőhöz tartottak, Harry megkérdezte tőle, tud-e pukedlizni.

Az autóban ültünk, mentünk, és ő így szólt: "Tudsz pukedlizni, ugye?" Én csak azt hittem, viccel.

Harry herceg később a kamerának nyilatkozva elismerte, milyen nehéz volt elmagyarázni az amerikai barátnőjének a királyi protokoll.

Hogyan magyarázod el ezt az embereknek? Hogyan mondod el, hogy meghajolsz a nagymamád előtt? Ez furcsa.

- ismertette a helyzet súlyát a herceg.

Meghan ezután elmondta, rádöbbent, hogy valóban pukedliznie kell a királynő előtt, és a protokollt a Medieval Times, Dinner and Tournament nevű amerikai vacsoraszínházhoz hasonlította, ahol középkori stílusú játékokat, például lovagi tornát rendeznek. Majd Harry mellett ülve a kanapén Meghan előadott egy színpadias, mély pukedlit; drámaian lehajtotta a fejét és szélesen kitárta a karjait.

Olyan volt, mint ez. Mint amikor így pukedliztem… "Örömömre szolgál, hogy találkozhatok Önnel, Felség"

- folytatta Meghan, miközben újra eljátszotta a jelenetet.

Ez a pillanat sok nézőnek nem tetszett, akik Meghan viselkedését tiszteletlennek tartották. Később egy testbeszéd-szakértő elárulta, hogy szerinte Harry sem volt elragadtatva.

Harry reakciójának első része elárulja, hogy tudta, mi következik. Komoly volt, még akkor is, amikor Meghan gyorsan, vidáman beszélt, de köztük semmilyen kapcsolat, empátia nem volt. Ő komoly, talán még dühös is, figyeljék meg, mi történik a torkával: abban a pillanatban nyelt egyet.

- magyarázta a Jesús Enrique Rosas. A szakértő hozzátette, hogy Harry megvetést mutatott felesége szavai iránt, arca pedig kipirult, amikor Meghan előadta a túlzó pukedlit.

Meghanra nézett, és megvetést fejezett ki. Egy szempillantással később elfordította a tekintetét és összeszorította az állkapcsát. Látható, hogy az arcán a vörös foltok, az orrnyergen, a halántékon, az arcán sokkal erősebbek lettek. Ez jelezheti, hogy szégyellte magát vagy mérges volt.

Rosas szerint ez inkább a sussexi herceg elrejtett dühét jelzi, tudta, hogy mi fog következni, és nehezen tudta szó nélkül hagyni felesége viselkedését a kamerák előtt - írta a Mirror.