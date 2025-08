Trónok harca a királyi családban: Harry herceg egyetlen fájdalma, hogy Vilmos mindent vitt

Újabb fájdalmas epizód bontakozik ki a brit királyi család testvérháborújában: Harry herceg szomorúságát most az tetézi, hogy ismét Vilmos kerülhet reflektorfénybe – egy közeli barát révén.

Vilmos herceg és Harry herceg

Fotó: PA / Northfoto

A Westminster hercege és hercegnéje – akik hosszú évek óta jó kapcsolatot ápolnak mind Harryvel, mind Vilmossal – nemrégiben bejelentették első gyermekük, Cosima Florence Grosvenor születését. Bár a hír örömteli, a háttérben újabb feszültségforrás sejlik fel. Jennie Bond királyi szakértő szerint, ha a házaspár a kislány keresztapjának Vilmost kéri fel, az újabb éket verheti a testvérek közé. A szakértő a Mirror hasábjain nyilatkozott:

Ahogy egy válásnál is, sok barát kénytelen oldalt választani. Hugh Grosvenor, a Westminster hercege, korábban mindkettőjükhöz közel állt, de a konfliktus óta látványosan Vilmos oldalára állt – legalábbis nyilvánosan.

Vilmos például ott volt a herceg esküvőjén is, ahol vőfélyi szerepet töltött be, és együtt szurkoltak egy Aston Villa meccsen is – miközben Harry továbbra is távol él az Egyesült Királyságtól, és minimális kapcsolata van a családdal. Bond úgy véli, a döntés, hogy ki legyen Cosima keresztapja, részben logisztikai alapon is eldőlhetett:

Harry messze él, és aligha fog visszaköltözni – így a keresztapaság felelősségeit sem tudná maradéktalanul ellátni.

Mégis, a helyzet érzelmi súlya nem kerülhető el.

Fájdalmas lehet számára látni, hogy egykori közeli barátai nélküle haladnak tovább, míg Vilmos tovább élvezi a régi kötelékek melegét és közelségét

– fogalmazott Bond.

Ez az ára annak, hogy Harry nyilvánosan vádolta meg a családját és megingatta a királyi kötelékek alapjait.

A kis Cosima egyébként Londonban született, és mind az újszülött, mind édesanyja jól van. A név görög és olasz eredetű, jelentése: rend, harmónia, világegyetem.