Tovább gyűrűzik a királyi botrány: Hihetetlen vádakkal támadja Vilmost Harry herceg

Köztudott, hogy Vilmost és Harry-t nem csak az Atlanti-óceán tartja távol egymástól, hanem a köztük lévő azon szakadék is, amely azután keletkezett köztük, hogy Harry kilépett a királyi családból és megírta Tartalék című könyvét. A botrányirományt ráadásul több, a királyi családot lejárató botrány követte, például egy interjú, és a feleségével, Meghannel közös Netflixes dokumentumfilm sorozatuk. Utóbbiban ráadásul felidéztek egy olyan incidenst, amely talán fordulópont volt a testvérek kapcsolatában.

Vilmos megjegyzése miatt Harry dühbe gurult, Meghan pedig elsírta magát. Fotó: Dominic Lipinski / Nothfoto

A konfliktus köztük akkor robbant ki, amikor Harry nem adott engedélyt egy közös palotai nyilatkozatra, amely cáfolta a Meghan elleni zaklatási vádakat. Harry szerint valójában ez vert éket közéjük.

A legszomorúbb az egészben az volt, hogy egy ék került közém és a bátyám közé, és most ő az intézmény oldalán áll. És részben értem ezt. Értem, hogy ez az öröksége, így valamilyen szinten már bele van kódolva, hogy a felelőssége a monarchia fennmaradása és folytatása

- nyilatkozta Diana és Károly fiatalabbik gyermeke a sorozat ötödik epizódjában, amelyben arra is rátért, mit érzett akkor, amikor meglátta a nevében kiadott közös nyilatkozatot, amelyhez valójában nem adta beleegyezéséét:

Nem tudtam elhinni. Senki nem kérte a beleegyezésemet, az engedélyemet ahhoz, hogy a nevemet egy ilyen nyilatkozathoz adják. Felhívtam Meghant és elmondtam neki, mi történt, ő pedig sírva fakadt. Négy órán belül hajlandóak voltak hazudni, hogy megvédjék a bátyámat, miközben három éven át sosem voltak hajlandóak elmondani az igazságot, hogy minket védjenek

- idézte Harry-t a Mirror.