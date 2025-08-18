Kiderült a nagy titok, ezzel végérvényesen eldőlt Sarolta hercegnő sorsa

Váratlan hír látott napvilágot az Egyesült Királyságban Anna hercegnőről, valamint Vilmos herceg és Katalin hercegné lányáról. Kiderült, hogy Anna hercegnő a szárnyai alá vette a kis Saroltát, akivel nagy tervei vannak.

Sarolta testvéreit is kijavítja, ha arra van szükség

Fotó: Forrás: AFP/Chris Jackson

Sarolta hercegnő hivatalos eseményeken készült képei már korábban is felkeltették királyi család rajongóinak a figyelmét, a kislány egy kiegyensúlyozott, higgadt gyermek képét mutatja. Azonban senki sem gondolta volna, hogy e gyermekkori érettség mögött Anna hercegnő gondosan kidolgozott terve áll.

Anna „tökéletes hercegnőt” farag Saroltából

A kislány már most meglepően tudatos nyilvános szerepvállalásaival kapcsolatban. Minden egyes megjelenését részletesen elemzik, különösen amikor ösztönösen kijavítja testvéreit, Györgyöt és Lajost. Anna fegyelméről és kötelességtudatáról ismert, és most Sarolta kulisszatitkaként emlegetik. A sajtó szerint ugyanis a szárnyai alá vette a kislányt, hogy már egészen fiatal korától tudja, hogyan viselkedjen nyilvánosan, és hogyan nézzen szembe a királyi családban az élet követelményeivel. Egy, a palotához közel álló forrás kijelentette, hogy a két hercegnő "állandóan beszélget, mindenről és semmiről".

Anna tanácsa a hírek szerint legalább annyira gyakorlatiasak, mint amennyire közvetlenek:

Megtanította, hogyan folytassa a beszélgetéseket, de azt is, hogyan fejezze be őket, és lépjen tovább anélkül, hogy bárkit is megzavarna. Ez kulcsfontosságú készség egy olyan környezetben, ahol minden gesztust megfigyelnek.

Anna nem habozott figyelmeztetni őt a családon belüli múltbeli hibákra, például Harry botrányaira, kiemelve, hogy még a legapróbb részletek is befolyásolhatják egy királyi családtag imázsát. Anna hercegnő stratégiája nem véletlen: mivel nem lesz uralkodó, a munkában és fegyelemben megtalálta a módját, hogy megszilárdítsa szerepét.

Sarolta hasonló helyzettel fog szembenézni. Testvére, György a trónörökös, de identitását anélkül kell felépítenie, hogy „helyettesítőnek” érezné magát. Anna hercegnő és Sarolta titkos tervének leleplezése megerősíti a köztük lévő kötelék fontosságát. III. Károly húga számára kulcsfontosságú, hogy a testvérek az ő példájából tanuljanak, és ne váljanak riválisokká, mint Vilmos és Harry herceg.