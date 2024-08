Diana is megkönnyezné, fény derült Sarolta hercegnő rejtett tehetségére

A 9 éves Sarolta hercegnő szeret teniszezni és lovagolni, de van egy sport, amit nem csak örömmel űz, hanem rendkívül tehetséges is benne. Mint kiderült, ez egy közös pont Dianával, aki valószínűleg végtelenül büszke lenne a kislányra.

Sarolta imád táncolni! (Fotó: Northfoto / Hot magazin)

A királyi család tagjai aktív életmódot élnek. Katalin hercegnéről is tudni lehet, hogy rendszeresen mozog, és ez igaz Saroltára is. A kislány azonban a balettben a legtehetségesebb! Mint kiderült, nagyon szeret előadásokra járni, sőt már ő maga is táncórákra vesz. Ebben pedig Dianára hasonlít, aki gyerekként szintén imádott balettozni, sőt balerinának készült egy időben, más azonban nem rajong ezért a sportért a királyi családban - írja az Express.

Sarolt szeret táncolni, imádja a balettet és a szteppet

- árulta el egy alkalommal Vilmos, a balett iránti szeretetét pedig Katalin is megerősítette. A kislány vélhetően szoros kapcsolatot ápolt volna Dianával, de nem ő az egyetlen, akivel közös az érdeklődési köre. Mint kiderült, különleges kapcsolata van Zsófia edinburgh-i hercegnével, akivel együtt vásárolnak ruhákat, amíg Katalin gyógyul, ráadásul az is összeköti őket, hogy mindketten imádják Taylor Swiftet.