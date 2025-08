Áll a bál, vér is folyt: hatalmasat húzott be Harry herceg Andrásnak – itt a válasz

Újabb, igencsak szaftos pletykák láttak napvilágot a brit királyi családról, egész pontosan az eleve nem túl jó renoméval rendelkező András hercegről, valamint a manapság ugyancsak nem épp népszerű Harry hercegről. A szóbeszéd forrása pedig nem más, mint egy új leleplező könyv, melyet Andrew Lownie királyi szakértő írt Andrásról és családjáról, és mely a The Rise and Fall of the House of York (A York-ház tündöklése és bukása) címet kapta. Ebben a könyvben Lownie királyi forrásokra hivatkozva arról számol be: 2013-ben egy igencsak heves szóváltás zajlott le András és Harry között, mely aztán ütésváltássá fajult.

Harry herceg és András herceg között jó ideje tapintható a feszültség a bennfentesek szerint Fotó: AFP

Összeverekedett András és Harry herceg

A könyv beszámolója szerint egy 2013-as családi összejövetelen esett egymásnak András és Harry. Az ökölváltásból ez utóbbi jött ki "győztesen", ugyanis András herceg orra el is kezdett vérezni, akkorát kapott. A többieknek kellett szétválasztani őket. Állítólag Harry azért rágott be, mert András mondott valamit róla a háta mögött. Ő közölte vele: mondja a szemébe, ha baja van vele, és gyávának hívta mindenki füle hallatára.

A könyv szerint amúgy nem ez volt az egyetlen összetűzésük, a feszültség később is megmaradt köztük. Az írás azt állítja, András később azt jósolta, Harry és Meghan Markle úgysem fognak együtt maradni, és "legfeljebb egy hónapot" ad nekik. Nos, nem lett igaza.

A könyv szaftos részleteinek nyilvánosságra kerülését követően Harry herceg a szóvivőjén keresztül adott nyilatkozatot, melyben kijelentette: egyik rá és András hercegre vonatkozó állítás sem igaz, azaz se nem verekedtek össze, sem András nem mondott neki semmi sértőt a Meghannel való kapcsolatáról – írja a Mirror.