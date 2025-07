Ajaj! Csúnya dolog derült ki Meghan „otthon ihlette” kézműves lekvárjáról…

Harry herceg felesége, Meghan Markle megint rossz fát tett a tűzre. A színésznőből lett hercegné a gasztronómia világában is kipróbálta magát, de ezúttal is mellényúlt. Egyik új termékét, egy málnalekvárt úgy hirdetett, mint egy „otthon ihlette”, saját konyhájában kikísérletezett recept. Most azonban lebukott.

Meghan Markle házi lekvárja nem is annyira házi... (Fotó: ZUMAPRESS.com / Northfoto)

Meghan csúsztatott, nem is kicsit

A szóban forgó lekvárról ugyanis kiderült, hogy Meghanék montecitói otthonától csaknem négyezer kilométerre, egy illinois-i élelmiszergyárban készül! Az persze nem volt kérdés, hogy nem Meghan főzi minden üveggel a saját konyhájában a terméket, de azért ez igencsak nagy csúsztatás. A lekvárt promózó videóban egyébként Meghan a konyhában kavargatja a jam-et, a háttérből pedig négyéves kislányuk, Lilibet tündéri hangja hallatszik, amint azt mondja a fazék tartalmára: „azt gondolom, gyönyörű”.

A Bridgerton termékei is itt készülnek

Az is kiderült, hogy Meghan számos más „kézműves” terméke is ebben a gyárban készül, mint például gyógytea keveréke és narancsvirág méze. Sőt, a Daily Mail cikke szerint a Netflix sikersorozata, a Bridgerton-nal való közreműködésből létrejött eper- és vadrózsalekvár is… Bár a cég Meghanék otthonától nem messze, Kaliforniában van bejegyezve, az élelmiszergyártó üzem valójában csaknem 4000 kilométerre van, Illinoisban.

Szülésével is felbosszantotta a népet

Meghan rendre felborzolja a kedélyeket, nemrég például egy nosztalgiázó felvételt osztott meg, még a második gyermekük világra jövetele előtt, a szülőszobában bolondoztak Harryvel.

A sussexi hercegné ugyanis jó darabig csak úgy lehetett fent a közösségi oldalakon, hogy egy komplett királyi stáb rakta össze rá a tartalmakat. Nem lehetett olyan oldala, amin a saját elgondolása szerint vannak feltöltve a képek és a videók. Harry herceg felesége nemrég egy podcast műsorban bevallotta, mennyire hálás, hogy újra jelen lehet a közösségi médiában illetve, hogy ezt a saját szabályai szerint teheti és végre hiteles lehet.