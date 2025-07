Furcsa becenév leplezte le Károly király valódi érzéseit Meghannel kapcsolatban

A királyi család tagjai régóta használnak szokatlan beceneveket egymásra, és mindegyik mögött megható történet áll. Miközben a magas rangú családtagok zárt ajtók mögött egyedi neveken szólítják egymást, van egy különösen furcsa becenév, amely már régebben is felkeltette a királyi család rajongóinak figyelmét. Az a becenév, amelyet Károly király Meghannek adott...

Károly királynak már az esküvő előtt szokatlan véleménye volt Meghanról. / Fotó: AFP

Annak ellenére, hogy Meghan Markle és Harry herceg öt éve visszaléptek a királyi család aktív tagjai közül, volt idő, amikor hercegné kifejezetten jó viszonyt ápolt a rokonaival, különösen Károly királlyal. Amikor Meghan először találkozott leendő apósával, állítólag lenyűgözte Károlyt az önbizalmával. Kapcsolatuk az évek során szorosabbá vált, Károly végül még arra is igent mondott, hogy Meghan édesapja távollétében ő kísérje menyasszonyként az oltárhoz a 2018-as windsori esküvőn.

Károly király adta a furcsa becenevet

A nagy nap előtt egy bennfentes elárulta Meghan különleges becenevét, amit Károly adott neki, és azt is, milyen furcsa, mégis találó jelentés húzódik mögötte. Katie Nicholl királyi szakértő The New Royals című könyvében elmagyarázza, hogy Károly már régóta csodálta Meghan kitartását és erős jellemét, ezért is kapta tőle a "Volfrám", angolul Tungsten becenevet.

Károly herceg csodálja Meghant az erejéért, és azért, ahogyan tartást ad Harrynek, neki szüksége van egy volfrám-típusú emberre maga mellé, mert ő maga kissé érzékenyebb.

- árulta el a bennfentes.

Sally Bedell Smith királyi életrajzíró szerint azonban a kapcsolat miatt nem mindenki volt ilyen lelkes. Erzsébet királynő egyik unokatestvére és bizalmasa, Lady Elizabeth Anson több aggályos megjegyzést tett a pár kapcsolatáról az esküvő előtt.

Reméljük, hogy szerelmes, de nem hisszük igazán. Úgy érezzük, Meghan mindezt megtervezte. Aggasztó, hogy ennyien kérdőjelezik meg, hogy Meghan való-e Harry mellé. Az a baj, szegény Harry-vel, hogy nem túl okos, és nem túl erős, Meghan pedig mindkettő. Meghan egyértelműen intelligensebb nála, de vigyáznia kell, nehogy elnyomja őt.

- fejtette ki aggályait Lady Anson.