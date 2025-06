Harry herceget ismét óriási csapás érte

Harry herceget ismét megsértette családja, amikor fontos bejegyzést osztottak meg a Fegyveres Erők Napja alkalmából. A királyi család megható üzenetében Sussex hercege nem szerepel.

Harry herceg fontos listán nem kapott helyet

Fotó: The Canadian Press/PA Images / Northfoto

Tisztelgünk a fegyveres erők napján a fegyveres erők minden tagja előtt. Köszönjük fáradhatatlan szolgálatukat, az Egyesült Királyság védelmét és a béke előmozdítását külföldön

- írták.

A bejegyzésben megosztottak egy fényképsorozatot, melyen Károly király is szerepelt katonai pályafutása alatt, mikor RAF pilótaként és a Királyi Haditengerészetnél szolgált.

A többi fényképen a királyi család többi tagja is szerepelt, akik teljesítették katonai szolgálatukat. Vilmos herceg is a lista részese volt, aki a Brit Királyi Légierőknél szolgált. Még a király édesapja, a néhai Fülöp herceg is a listán volt, a haditengerészetnél tett szolgálata miatt.

Harry herceg nevét kereste mindenki

A 76 éves brit uralkodó szinte minden családtagját megemlítette, egyik fiát azonban lehagyta a listáról. Harry hercegről és az ő katonai szolgálatairól nem esett szó.

Az Express cikke azt írja, hogy a királyi család ezt sértésnek szánhatta, mivel Harry herceg két alkalommal is szolgált Afganisztánban, képesítést szerzett Apache harci helikopter parancsnokként és kapitányi rangot ért el.

Sussex hercege – aki 2023-as Tartalék című önéletrajzi könyvében beszámolt katonai szolgálatáról – második afganisztáni bevetése során hat küldetést repült Apache harci helikopter parancsnokként. A királyi család számos rajongója fejezte ki dicséretét, míg mások hiányolták a listáról Harry-t, vagy éppen megjegyezték, milyen érdekes, hogy a herceg nincs rajta a listán.

Nem hiszem, hogy Harryt ki kellene hagyni, ő valószínűleg a legaktívabb szolgálatot teljesíti Fülöp herceg óta

- írták.