Borzasztóan indul a reggel, gázolt a vonat

Elgázolt egy embert a vonat Nyírtelek és Görögszállás között. A szerelvényen tizenöten utaztak. A nyíregyházi hivatásos tűzoltók segítettek a vonatgázolás után az utasoknak biztonságosan átszállni a mentesítő járatra.

A vonatgázolás körülményeit vizsgálják

Fotó: Unsplash.com (Képünk illusztráció)

Vonatgázolás és balesetek nehezítik a reggelt

A Katasztrófavédelem arról is beszámolt, hogy oldalára borult egy gépkocsi Szentesnél, a Szarvasi úton, azaz a 45-ös főúton, a Kocsis dűlő közelében. A műszaki mentési munkálatok elvégzéséhez a szentesi hivatásos tűzoltókat riasztották. A társhatóságok is a helyszínre érkeztek, a jármű akadályozza a kerékpárút forgalmát. Itt pedig arról is olvashatsz, hogy tömegbaleset történt az M1-esen, ami miatt több kilométeres a kocsisor.