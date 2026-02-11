Borzasztóan indul a reggel, gázolt a vonat

Háborúellenes GyűlésFenyő MiklósOrosz-ukrán háborúNagy Duett 2026
PUBLIKÁLÁS: 2026. február 11. 07:42
Mentesítő járatra szállnak át az utasok. A vonatgázolás körülményeit vizsgálják.
Elgázolt egy embert a vonat Nyírtelek és Görögszállás között. A szerelvényen tizenöten utaztak. A nyíregyházi hivatásos tűzoltók segítettek a vonatgázolás után az utasoknak biztonságosan átszállni a mentesítő járatra.

A vonatgázolás körülményeit vizsgálják
Fotó: Unsplash.com (Képünk illusztráció)

Vonatgázolás és balesetek nehezítik a reggelt

A Katasztrófavédelem arról is beszámolt, hogy oldalára borult egy gépkocsi Szentesnél, a Szarvasi úton, azaz a 45-ös főúton, a Kocsis dűlő közelében. A műszaki mentési munkálatok elvégzéséhez a szentesi hivatásos tűzoltókat riasztották. A társhatóságok is a helyszínre érkeztek, a jármű akadályozza a kerékpárút forgalmát. Itt pedig arról is olvashatsz, hogy tömegbaleset történt az M1-esen, ami miatt több kilométeres a kocsisor.

