Most jött: tömegbaleset volt az M1-esen, több kilométeres a kocsisor

Az M1-es autópályán, a Hegyeshalom felé vezető oldalon, Herceghalom térségében, három személygépjármű összeütközött. A 26-os kilométernél a forgalom megindult egy sávon. A tömegbaleset miatt a torlódás meghaladja az 5 kilométert.
A baleset miatt a Budapest felé tartókat az átterelt sávból a 37-es km-nél visszaterelik a külső sávba, ezért egy sávon halad a forgalom a Bicske és a Biatorbágy közötti szakaszon. A főváros felé a 38-as és a 26-os km között lassulás, szakaszos torlódás alakult ki.
Az Útinform arra is felhívja a figyelmet, hogy csütörtökön kezdődik a mohácsi busójárás. A turisták sokaságát vonzó esemény jövő keddig tart, de az előzetes munkálatok miatt a korlátozások egy része már elkezdődött és a napokban számos helyen lép életbe ideiglenes forgalmi rend. A megnövekedett jármű és gyalogosforgalom, valamint az átmeneti forgalmi változások miatt fokozott körültekintéssel és türelemmel vezessenek az arra közlekedők!
