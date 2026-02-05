Lecsapott a Leonardo vihar: egy ember meghalt, egy lányt pedig eltűntként keresnek

Árvíz követelte egy férfi életét Portugáliában, míg egy lány eltűnt, miután Spanyolországban elsodorta egy megduzzadt folyó. Az Ibériai-félszigetre szerdán csapott le a Leonardo vihar, amely csütörtökön újabb heves esőzéseket és szeleket hozott.
Spanyolország déli Andalúzia régiójában közel 4000 embert kellett evakuálni a vihar miatt, és több tucat út továbbra is le van zárva az árvizek és földcsuszamlások miatt. A spanyol meteorológiai ügynökség feloldotta a legmagasabb riasztási szintet Dél-Spanyolországban, de a hétvégén újabb viharrendszer várható.
A helyi média szerint, szerda este egy férfi meghalt Dél-Portugáliában, miután autóját elöntötte az árvíz.
A Lisszabontól mintegy 90 kilométerre fekvő dél-portugáliai Alcacer do Sal városa a Sado folyó vízszint emelkedésével küzd, miután a belvárost elöntötte a víz, egyes helyeken 2 méter magasságig. A portugál hatóságok szerint heves esőzésekre lehet számítani az ország több régiójában is.
Mindeközben Dél-Spanyolország Malaga tartományában a hatóságok továbbra is keresik azt a lányt, aki szerdán a Turvilla folyóba esett, miközben megpróbálta megmenteni a kutyáját - írta az AP News.
