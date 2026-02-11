Felcsaptak a lángok Bicskén, küzdenek a tűzoltók

A reggeli órákban sem maradhatunk jelentősebb tűzeset nélkül. Kigyulladt melléképülethez riasztották a tűzoltókat.
Egy körülbelül 50 négyzetméteres családi házzal egybekötött melléképület kapott lángra Bicskén, a Nefelejcs utcában.
Az épület egészét belepik a lángok. A tatabányai hivatásos és bicskei önkormányzati tűzoltók két vízsugárral küzdenek a lángokkal – írja a Katasztrófavédelmi Főigazgatóság oldala.
Nem tudni, hogy a családi ház is veszélyben lehet-e, sérültekről eddig nem tettek bejelentést.
