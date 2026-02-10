Tragikus hír érkezett: halálra gázolt egy férfit a HÉV

Baleset történt kedden a H5-ös HÉV vonalán, egy ember meghalt - közölte a Mávinform kedden a honlapján.

A tájékoztatás szerint a helyszínelés ideje alatt több szakaszon is módosult a közlekedés, a menetrend szerinti forgalom 13 óra körül helyreáll. Az Országos Mentőszolgálat az MTI érdeklődésére azt közölte, hogy egy 40 év körüli férfi az újraélesztési kísérlet ellenére a helyszínen életét vesztette.