Több egység vonult a helyszínre: iskolát zártak le egy fegyveres alak miatt

Lövöldözés veszélye miatt vonult ki a rendőrség egy németországi, alsó-szászországi iskolához, miután egy fegyveres alakot láttak az intézmény udvarán.

Fegyveres alakot láttak egy iskola udvarán

Fotó: Pexels (illusztráció)

Nem találják a fegyveres alakot

A bejelentés 10:30 körül érkezett, amely szerint az iskola területén egy fegyveresnek látszó személyt fedeztek fel. A hatóságok azonnal lezárták az intézményt, a diákokat pedig a tantermekben tartották biztonságuk érdekében.

A jelentések szerint nem tudták megerősíteni, hogy valóban volt-e fegyver az illetőnél, akit végül nem találtak meg, miután a környező utcákat is átvizsgálták.

A rendőrség később maga vezette ki a tanulókat az épületből, és a szomszédos gimnáziumot is bevonták az intézkedésekbe. A szülőknek azt mondták, hogy közvetlen veszély nem állt fenn, az intézkedéseket elővigyázatosságból tették - írja az Origo.