Most kaptuk a rendkívüli hírt: trafóházba csapódott a kocsijával egy anya és két gyermeke Szombathelyen – fotó

A VAOL beszámolója szerint szerdán reggel egy Opel személyautó haladt a belváros irányába Szombathelyen, amikor nem megfelelő sebesség miatt megcsúszott. Ezt követően átugratott egy árkon, hosszan haladt egy füves területen, majd végül nagy erővel egy trafóháznak csapódott.
A portál szerint az autóban egy nő és két gyereke utazott, mindannyian könnyebben megsérültek, a mentők kórházba szállították őket.
A műszaki mentésben a szombathelyi tűzoltók is részt vettek, illetve az áramszolgáltató szakemberei is a helyszínre érkeztek, mert a nagy erejű ütközés a több tonnás trafóházat 20-30 cm-rel arrébb tolta. A baleset miatt a környéken jelenleg nincs áram
- írják.
