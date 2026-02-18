Most kaptuk a rendkívüli hírt: trafóházba csapódott a kocsijával egy anya és két gyermeke Szombathelyen – fotó

A VAOL beszámolója szerint szerdán reggel egy Opel személyautó haladt a belváros irányába Szombathelyen, amikor nem megfelelő sebesség miatt megcsúszott. Ezt követően átugratott egy árkon, hosszan haladt egy füves területen, majd végül nagy erővel egy trafóháznak csapódott.

Fotó: VAOL - Horváth Balázs

A portál szerint az autóban egy nő és két gyereke utazott, mindannyian könnyebben megsérültek, a mentők kórházba szállították őket.

A műszaki mentésben a szombathelyi tűzoltók is részt vettek, illetve az áramszolgáltató szakemberei is a helyszínre érkeztek, mert a nagy erejű ütközés a több tonnás trafóházat 20-30 cm-rel arrébb tolta. A baleset miatt a környéken jelenleg nincs áram

- írják.