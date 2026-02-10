Tömegkarambol történt Budapesten, megbénult a közlekedés

Baleset történt a XIX. kerületben, a Nagykőrösi úton.

Baleset történt Budapesten

Fotó: BM Katasztrófavédelmi Főigazgatóság

Négy jármű is érintett a XIX. kerületben történt balesetben

A XIX. kerületi Nagykőrösi úton, a Zrínyi utca közelében, négy jármű szenvedett ráfutásos balesetet. A fővárosi hivatásos tűzoltók a helyszínre kiérkezve az egyik járművet áramtalanították.

A Katasztrófavédelmi Főigazgatóság szerint a baleset következtében forgalmi akadály alakult ki.