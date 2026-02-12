Hihetetlen mesével állt elő Till Tamás feltételezett gyilkosa a kisfiú haláláról

F. Jánostól azért akar elválni a felesége, mert őt vádolják a 2000 óta eltűntként keresett kisfiú, Till Tamás meggyilkolásával. Állítólag a feleséget kirúgták több munkahelyéről, valamint egy táncteremből is kitiltották. A férfi korábban beismerte a gyilkosságot, a csütörtöki, válóperes tárgyaláson azonban egy több oldalas dokumentumot juttatott el az újságíróknak az ügyvédje segítségével, amiben azt állítja: nem ő ölte meg Till Tamást. Az iratban azt is leírja, szerinte ki a tettes.

F. János most már tagadja, hogy meggyilkolta Till Tamást.

Fotó: Gáll Regina / bors

Korábban beismerte, most tagadja Till Tamás meggyilkolását

Az imént említett, több oldalas dokumentumból már idéztünk néhány megdöbbentő, zavaros részletet. Arról is ír F. János, hogy 2000. májusában, amikor Till Tamás eltűnt, akkor a munkaadója a sérült fiút bevitte a házba, őt pedig visszaküldte az intézetbe. Zárójelben megjegyzi, hogy munkaadója azért akart segíteni, mert ittas volt és az ő autójával okozta a balesetet. Ezek után a munkaadója arra kérte, hogy erről ne beszéljen senkinek.

Ezek után azt írja, hogy a munkaadója két héttel később hívta vissza a házhoz betonozni, az egyik intézetis barátjával együtt. Elmondása szerint ekkor jött rá, hogy a munkaadója nem hívott segítséget Till Tamáshoz, hanem elásta a holttestét.

A fiú baleset révén halt-e meg vagy esetleg a munkaadóm tett vele valamit, azt nem tudom a mai napig sem

– írja a nyilatkozatban.

Till Tamás szüleinek életét tönkretette fiuk eltűnése, majd végleges elvesztése / Fotó: Bors

Évtizedekkel később, 2021-ben, amikor megkereste a munkaadóját azzal, hogy egy vádalku keretein belül feladja magát Till Tamás ügyében, rá egy napra a férfi öngyilkos lett. F. János szerint azért, mert félt a számonkéréstől.

Miután a hatóságok, F. János vallomása szerint az ő segítségével, megtalálták a fiú holttestét, arra kérték, hogy vállalja magára a gyilkosságot. F. János azt állítja nyilatkozatában, hogy a hatóságok sok mindennel zsarolták, és inkább magára vállalta a szörnyű tettet, mint hogy a szerettei bajba kerüljenek. Zavaros, négyoldalas vallomásának a többi részében aztán különböző, az intézetben történt bűncselekményekről ír és zavaros politikai eszmefuttatásokat tesz.