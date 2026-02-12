Hátborzongató 4 oldalas levelet adott át Till Tamás feltételezett gyilkosa: elképesztő, mi áll benne

A Till Tamás meggyilkolásával vádolt F. János ma a bíróság elé állt. Nem a tinifiú meggyilkolása ügyében, hanem a saját válóperére érkezett. Felesége édesapja a Borsnak elmondta, a lányát rengeteg atrocitás érte, amiért kapcsolatban áll F. Jánossal. Több munkahelyről is ezért rúgták ki, senki se szeretné alkalmazni a "gyerekgyilkos" feleségét. Az asszony úgy döntött, elválik és nevet változtat, így talán esélye lesz egy jobb életre.
F. János kihasználta, hogy rengeteg újságíró volt jelen a peren, és egy négyoldalas levelet adott át minden médiamunkásnak. Ebben a levélben sokkoló dolgokat állít a férfi.
Egyrészt tagadja, hogy ő végzett volna Till Tamással. Azt írja, csak a hatóság zsarolása miatt vallotta be a gyilkosságot. Állítása szerint azzal fenyegették, hogy a családtagjai elvesztik az állampolgárságot és visszatoloncolják őket Ukrajnába, ahol most a biztos halál várna rájuk. A levél azonban főképp nem is a Till Tamás-ügyről szól. Olyan dolgokat ír benne, ami ledöbbentette az újságírókat is, hiszen egy zavaros elme megnyilvánulásai lehetnek.
A férfi azt állítja, hogy fotókkal, videókkal kiegészülő bizonyítékai vannak arról, hogy politikusok és egyházi személyek bűncselekményeket követtek el, erről értesítette a hatóságokat, sőt, magát Pintér Sándor belügyminisztert is, azonban az ügyekkel senki sem foglalkozott. Íme, egy szó szerint idézett részlet F. János nyilatkozatából:
„Bekerültem egy olyan körbe, ami egyházi és politikai tagokból áll. Ebben a körben olyan intézetis gyerekekkel folytattak szexuális visszaéléseket, akik 14 és 21 év közötti fiúk és lányok voltak, fotók és videók vannak, amik titokban készültek, hogy miként rontották meg ezeket a fiatalokat. Ezen kívül 16 fiatalt, akik 14 és 21 év közöttiek voltak fiúk és lányok brutális módon, hogy öltek meg ezek a fenti személyek, szintén szexuális közösülés közben, mert ezek a fiatalok beszélni akartak a dolgokról. Az áldozatok többsége intézetis volt, akiket plébániák területein tüntettek el, és a mai napig is ott találhatóak.”
A férfi levelében követelte, hogy azonnal induljon vizsgálat az általa feltárt bűncselekmények ügyében.
