Végbelébe rejtette a csempészholmit a borsodi börtön fogvatartottja, nem hiszed el, mik kerültek elő - videó

Sok mindent megtesznek a rács mögött ülő fogvatartottak azért, hogy tiltott holmikhoz jussanak a börtön falai között. Bár a legnagyobb sláger a mobiltelefon, nem ritka, hogy drogot vagy éppen szteroidot próbálnak becsempészni a cellába. Ehhez néha egészen extrém trükkökhöz folyamodnak: volt, aki horgászbottal próbálta bejuttatni a tiltott árut, míg más társasjátékba rejtette az illegális portékát. Nos, a minap a szirmabesenyői börtön egyik lakójának sem kellett a szomszédba mennie egy kis trükközésért: a férfi ugyanis a végbelébe rejtve igyekezett a cellájába juttatni nemcsak egy mobilt, de a hozzá tartozó töltőkábelt is.

Az átadás pillanata: először a zsebébe csúsztatta, majd a végbelébe rejtette a mobilt és a kábelt a fogvatartott / Fotó: Youtube/Magyar Büntetés-végrehajtás

Végbelébe rejtette a mobilt és a kábelt a borsodi rab

Mint kiderült, a holmikat a férfi édesanyja vitte be fiának a látogatófogadás idején, amiket egy kamu ölelés kíséretében csúsztatott gyermeke kezébe.

A szirmabesenyői objektumban a látogatófogadás végén, a fogvatartott édesanyja adta át a mobiltelefont egy imitált ölelés során. A fogvatartott a tiltott tárgyat előbb a zsebébe, majd a végbelébe rejtette el

- mondta a Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnokságának Kommunikációs Főosztálya. Bár az elgondolás kétségkívül meghökkentő, az őröket nem tudták átverni: nem elég, hogy a ravasznak hitt csere a mindenhol árgusan figyelő térfigyelő kamerák kereszttüzében történt, de a motozás közben nem csak a mobil, hanem a kábel is előkerült a rab ánuszából.

A biztonsági ellenőrzésen szolgálatot teljesítő felügyelők éberségének köszönhetően a telefon rövid időn belül előkerült, így a tiltott tárgy nem juthatott be az intézet zárt területére

- szögezték le. Kiderült, hogy nemcsak a fogvatartott, de az édesanyja is alaposan megütheti a bokáját, ugyanis a nő ellen is eljárás indult.

Az eset miatt a fogvatartott ellen fegyelmi eljárás indult, amellyel elveszítheti eddig szerzett kedvezményeit és a személyes érintkezés lehetőségét biztosító látogatási jogát. A hozzátartozó felelősségét a rendőrség vizsgálja a büntetés-végrehajtási intézet rendjének megzavarása miatt

- magyarázták. Az intézet arra is figyelmeztetett mindenkit, hogy nem véletlenül korlátozták bizonyos intézményekben a személyes érintkezés lehetőségét: