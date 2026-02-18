Előre eltervezte: rettenet, hogyan próbálta megölni testvérét a fiatal

Gyilkossági kísérlettel vádolnak egy Long Island-én élő férfit, miután múlt pénteken, február 13-án számszeríjjal támadta meg nővérét, ezzel súlyos sérülést okozva.
A Nassau megyei rendőrség közlése szerint a hatóságokat nem sokkal este fél tíz előtt riasztották a Lawrence-ben lévő házhoz, ahol a 28 éves nőt vérző sebbel találták. A Crime Online szerint a nő állapota stabil.
Kiderült, hogy testvére, a 21 éves Samy Sedhom támadta meg, akit ezután letartóztattak. A sérült a rendőröknek azt nyilatkozta, hogy a támadás idején éppen az edzőteremből érkezett haza, beállt a garázsba. Elmondása szerint látta Samy-t az utca túloldalán egy autóban ülni. Mindketten kiszálltak a járműveikből, majd amikor be akarta ütni a lakásnak a kódját, hirtelen erős fájdalmat érzett az arcán. Amikor meglátta a vért, azonnal hívta a rendőrséget.
A kiérkező rendőrök megtalálták a kilőtt nyílvesszőt, amely a garázs oldalába szorult be. Ezután átkutatták Samy szobáját, ahol találtak egy dobozt, amelyben számszeríj, egy kard, valamint egy MacBook volt, ezeket lefoglalták.
Az ügyészek a tárgyaláson elmondták, hogy Samy megpróbálta megölni a nővérét, a gyilkosságot már karácsony óta tervezte. A férfi előzetes letartóztatásba került. A kerületi ügyész, Anne Donnelly szerint, ha néhány centivel odébb találja el a lányt, most gyilkosságról beszélnének. Azt mondta, hogy a fiatalok a házban lévő hőmérsékleten vesztek össze, ez lehetett a támadás alapja.
A nő jobban szerette a hűvöset, a férfi pedig inkább a meleget kedvelte
- közölte.
A tettest gyilkossági kísérlettel, testi sértéssel, fegyverbirtoklással, tárgyi bizonyítékok meghamisításával, valamint zaklatással vádolják.
