Késelés az iskolában! 13 éves fiú támadt iskolatársaira

Gyilkossági kísérlet gyanújával tartóztattak le egy 13 éves fiút, miután két diákot megkéselt egy észak-londoni iskolában.

Késelés áldozata lett két fiatal

Fotó: Képünk illusztráció: unsplash

Késelés az iskolában: letartóztatták a gyanúsítottat

Egy 12 és egy 13 éves fiút súlyos állapotban kórházba szállítottak, miután megtámadták őket a brenti Kingsbury Középiskolában. Sürgősségi nyomozást indított a rendőrség, a tinédzser gyanúsított felkutatására, majd megerősítették, hogy sikerült őrizetbe venni. A támadás indítéka egyelőre nem ismert.

A gyanúsított, akiről úgy gondoljuk, hogy 13 éves, a késelés után elhagyta a helyszínt

- idézi a metro.co.uk Luke Williams nyomozó-felügyelőt.

Hozzátette, hogy lefoglaltak egy fegyvert, ami a gyanú szerint a támadás eszköze lehetett. A támadást nem nyilvánították terrorcselekménynek, de még folyik a bizonyítékok felkutatása ennek megállapítása érdekében.

Az X felületén, Shabana Mahmod ezt írta: „Sokkoló támadás történt a Kingsbury Középiskolában, ahol két gyereket késeltek meg. A rendőrség letartóztatta a gyanúsítottat, és szeretném megköszönni nekik a gyors munkájukat.”

Az iskola igazgatója levélben fejezte ki, hogy mennyire traumatikus volt a támadás az iskolai közösség számára. Mint fogalmazott, szörnyű belegondolni, hogyan kerülhetett egy ilyen fiatal egy olyan fegyver birtokába, amely ilyen kárt okozhat. Hozzátette, egyetlen szülőnek sem kellene a gyermeke biztonságáért aggódnia egy ilyen intézményben.