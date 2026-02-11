Késelés az iskolában! 13 éves fiú támadt iskolatársaira

Gyilkossági kísérlet gyanújával tartóztattak le egy 13 éves fiút, miután két diákot megkéselt egy észak-londoni iskolában.
Egy 12 és egy 13 éves fiút súlyos állapotban kórházba szállítottak, miután megtámadták őket a brenti Kingsbury Középiskolában. Sürgősségi nyomozást indított a rendőrség, a tinédzser gyanúsított felkutatására, majd megerősítették, hogy sikerült őrizetbe venni. A támadás indítéka egyelőre nem ismert.
A gyanúsított, akiről úgy gondoljuk, hogy 13 éves, a késelés után elhagyta a helyszínt
- idézi a metro.co.uk Luke Williams nyomozó-felügyelőt.
Hozzátette, hogy lefoglaltak egy fegyvert, ami a gyanú szerint a támadás eszköze lehetett. A támadást nem nyilvánították terrorcselekménynek, de még folyik a bizonyítékok felkutatása ennek megállapítása érdekében.
Az X felületén, Shabana Mahmod ezt írta: „Sokkoló támadás történt a Kingsbury Középiskolában, ahol két gyereket késeltek meg. A rendőrség letartóztatta a gyanúsítottat, és szeretném megköszönni nekik a gyors munkájukat.”
Az iskola igazgatója levélben fejezte ki, hogy mennyire traumatikus volt a támadás az iskolai közösség számára. Mint fogalmazott, szörnyű belegondolni, hogyan kerülhetett egy ilyen fiatal egy olyan fegyver birtokába, amely ilyen kárt okozhat. Hozzátette, egyetlen szülőnek sem kellene a gyermeke biztonságáért aggódnia egy ilyen intézményben.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.