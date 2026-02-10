Most érkezett: súlyos baleset történt a 76-os főúton

Rohantak a tűzoltók, miután árokba hajtott és felborult egy kisteherautó a 76-os főúton, Balatonberény közelében, a 2. kilométernél.

Az oldalán állt meg a jármű, amelyben egy ember utazott. Ő ki tudott szállni. A keszthelyi hivatásos tűzoltók áramtalanították a gépkocsit - közölte a katasztrófavédelem.