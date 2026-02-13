Háborúellenes GyűlésFenyő MiklósOrosz-ukrán háborúNagy Duett 2026
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
12°C Székesfehérvár

Linda, Ella névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Azonnal hívni kellett a mentőket: Az árokba hajtott sofőr szenvedett sérüléseket

baleset
PUBLIKÁLÁS: 2026. február 13. 14:50
tűzoltómentő
Személy autó okozott fennakadást pénteken délelőtt. Az árokba hajtott sofőrhöz mentőt kellett hívni.

Árokba hajtott egy személyautó Somogy vármegyében. A sofőr egyedül utazott, kórházba kellett szállítani.

Az árokba hajtott sofőrt kórházba kellett szállítani
Az árokba hajtott sofőrt kórházba kellett szállítani
Fotó: KLAUDIA RADECKA / AFP

Árokba hajtott egy autó péntek délelőtt

Csököly külterületén árokba hajtott egy személyautó pénteken délelőtt. Az autóban csak a sofőr utazott, ő megsérült, a mentők kórházba szállították.  

Mihályba Szabina, a Somogy Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság (SVKI) szóvivője közölte: a kadarkúti önkormányzati tűzoltók végezték a műszaki mentést. - írta a Sonline.  

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu