Azonnal hívni kellett a mentőket: Az árokba hajtott sofőr szenvedett sérüléseket

Árokba hajtott egy személyautó Somogy vármegyében. A sofőr egyedül utazott, kórházba kellett szállítani.

Az árokba hajtott sofőrt kórházba kellett szállítani

Fotó: KLAUDIA RADECKA / AFP

Árokba hajtott egy autó péntek délelőtt

Csököly külterületén árokba hajtott egy személyautó pénteken délelőtt. Az autóban csak a sofőr utazott, ő megsérült, a mentők kórházba szállították.

Mihályba Szabina, a Somogy Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság (SVKI) szóvivője közölte: a kadarkúti önkormányzati tűzoltók végezték a műszaki mentést. - írta a Sonline.