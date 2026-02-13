Azonnal hívni kellett a mentőket: Az árokba hajtott sofőr szenvedett sérüléseket

Árokba hajtott egy személyautó Somogy vármegyében. A sofőr egyedül utazott, kórházba kellett szállítani.
Csököly külterületén árokba hajtott egy személyautó pénteken délelőtt. Az autóban csak a sofőr utazott, ő megsérült, a mentők kórházba szállították.
Mihályba Szabina, a Somogy Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság (SVKI) szóvivője közölte: a kadarkúti önkormányzati tűzoltók végezték a műszaki mentést. - írta a Sonline.
