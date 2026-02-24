Brutális robbanás történt a pályaudvar közelében: egy rendőr életét vesztette

Pokolgép robbant egy rendőrségi járőrautó közelében az éjjel Moszkva belvárosában, egy rendőr életét vesztette, két másik megsebesült, és a helyszínen meghalt az elkövető is - közölte kedden az orosz belügyminisztérium sajtószolgálata.
A két sebesült rendőrt kórházba szállították. Az orosz Nyomozó Bizottság (SZK) büntetőeljárást indított a merénylet és a robbanószerkezet illegális birtoklása miatt.
Az első jelentések szerint kedden pár perccel éjfél után egy járókelő "ismeretlen eszközt robbantott" fel a Szavjolovszkij pályaudvar környékén egy közlekedési rendőrségi szolgálati jármű közelében. A rendőrség kezdetben azt közölte, hogy a tettes elmenekült a helyszínről - írja az MTI.
