Nagy Duett 2026Háborúellenes GyűlésOrosz-ukrán háború
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
8°C Székesfehérvár

Mátyás névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Brutális robbanás történt a pályaudvar közelében: egy rendőr életét vesztette

robbantás
PUBLIKÁLÁS: 2026. február 24. 07:50
merénylettragédiarendőrségáldozat
Két másik megsebesült, a helyszínen meghalt az elkövető is. Az ügy kapcsán eljárás indult.

Pokolgép robbant egy rendőrségi járőrautó közelében az éjjel Moszkva belvárosában, egy rendőr életét vesztette, két másik megsebesült, és a helyszínen meghalt az elkövető is - közölte kedden az orosz belügyminisztérium sajtószolgálata.

gyász, gyertya
Egy rendőr életét vesztette, két másik megsebesült Fotó: freepik.com

A két sebesült rendőrt kórházba szállították. Az orosz Nyomozó Bizottság (SZK) büntetőeljárást indított a merénylet és a robbanószerkezet illegális birtoklása miatt.

Az első jelentések szerint kedden pár perccel éjfél után egy járókelő "ismeretlen eszközt robbantott" fel a Szavjolovszkij pályaudvar környékén egy közlekedési rendőrségi szolgálati jármű közelében. A rendőrség kezdetben azt közölte, hogy a tettes elmenekült a helyszínről - írja az MTI.

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu