Nagy Duett 2026Háborúellenes GyűlésOrosz-ukrán háború
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
8°C Székesfehérvár

Géza névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Lezuhant egy repülőgép, a pilóta azonnal szörnyethalt

lezuhant
PUBLIKÁLÁS: 2026. február 25. 08:50
harci repülőgéprepülőgép
A szerencsétlenség okát még vizsgálják.
Bors
A szerző cikkei

Lezuhant egy F16-os harci repülőgép Törökország nyugati részén szerdára virradóra, a pilóta életét vesztette - közölték hivatalos források.

A pilóta veszetette életét, miután lezuhant a harci repülőgép/ Fotó: david hili /  Unsplash (Illusztráció)

Lezuhant Törökországban egy F16-os harci repülőgép

A védelmi minisztérium tájékoztatása szerint a gép kedd este, a Balikesir tartományban található légibázisról szállt fel, és nem sokkal éjfél után vesztették el vele a kapcsolatot. Ezt követően azonnal megkezdték a keresést.

A Hürriyet című török lap úgy tudja, a gép roncsait az Isztambult Izmirrel összekötő autópálya mellett találták meg. A szerencsétlenség okát vizsgálják - írja az MTI.

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu