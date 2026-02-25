Lezuhant egy repülőgép, a pilóta azonnal szörnyethalt

Lezuhant egy F16-os harci repülőgép Törökország nyugati részén szerdára virradóra, a pilóta életét vesztette - közölték hivatalos források.
A védelmi minisztérium tájékoztatása szerint a gép kedd este, a Balikesir tartományban található légibázisról szállt fel, és nem sokkal éjfél után vesztették el vele a kapcsolatot. Ezt követően azonnal megkezdték a keresést.
A Hürriyet című török lap úgy tudja, a gép roncsait az Isztambult Izmirrel összekötő autópálya mellett találták meg. A szerencsétlenség okát vizsgálják - írja az MTI.
