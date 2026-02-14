Háborúellenes GyűlésFenyő MiklósOrosz-ukrán háborúNagy Duett 2026
Hegybe csapódott a járat, négy ember halt meg a repülőbalesetben

PUBLIKÁLÁS: 2026. február 14. 06:35
A halottkém a helyszínen halottnak nyilvánította az utasokat. Ezt lehet tudni a hajnali repülőbalesetről.
Négy ember vesztette életét egy repülőbalesetben Coloradóban.

Mit tudni a repülőbalesetről?

A Federal Aviation Administration (FAA) közleménye szerint az Epic E1000 típusú repülőgép a Steamboat Springs közelében zuhant le helyi idő szerint február 13-án 0:20 körül.

A fedélzeten négy ember tartózkodott, a balesetet senki sem élte túl. A National Transportation Safety Board (NTSB) előzetes tájékoztatása szerint egyelőre ismeretlen körülmények vezettek a tragédiához.

Doug Scherar, Routt megye seriffje közölte, hogy a repülő egy távoli, hegyvidéki területen csapódott be, a mentőegységeket pedig mintegy 20 perccel később riasztották.

A csapat nyolc tagja gyalog, valamint motorosszánokkal és lánctalpas járművekkel közelítette meg a helyszínt, és segítettek a halottkémnek is a területre jutni.

Mind a négy áldozatot kiemelték a helyszínről, és a Routt megyei halottkém hivatala ma értesíti a családokat

- közölte az áldozatokról Mitch Locke, Routt megye halottkémje. Hozzátette: úgy vélik, a halottak közül hárman ugyanahhoz a családhoz tartoztak.

A baleset körülményeit az FAA és az NTSB vizsgálja - írja a People.

 

