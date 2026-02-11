Most kaptuk a hírt: Újra kihallgatta a rendőrség Ruszin-Szendi Romuluszt

"A kötcsei botránya miatt indult ügyben megtörtént Ruszin-Szendi Romulusz folytatólagos gyanúsítotti kihallgatása" - derült ki a Somogy Vármegyei Főügyészség a Magyar Nemzetnek adott hivatalos válaszából.

Ismét kihallgatták Ruszin-Szendi Romuluszt / Fotó: MW

Mint írták, „a Somogy Vármegyei Rendőr-főkapitányság a megkeresésben szereplő bűnügyben a tervezett folytatólagos gyanúsítotti kihallgatást végrehajtotta, majd a nyomozást 2026. február elején befejezte“.

Hozzátették, hogy az ügyben legkorábban 2026 márciusának elején várható érdemi ügyészi döntés. Azaz, akkor dőlhet el, hogy vádat emelnek, vagy pedig megszüntetik a nyomozást.

A garázdasági ügy háttere, hogy Móna Márk, a Mandiner riportere tavaly szeptemberben Kötcsén Ruszin-Szendi Romuluszt a Tisza Párt kiszivárgott többkulcsos adótervezetéről szerette volna kérdezni, ám Magyar bizalmasa válaszadás helyett többször is meglökte a riportert. A történet egyébként egyértelműen dokumentált, a Mandiner videót is készített az esetről.

Magyar Péter ezzel kapcsolatban azt állította, hogy a felvételen képviselőjelöltje és a Mandiner újságírója „beszélgettek, nevettek“, majd az újságíró megpróbált belenézni a volt vezérkari főnök telefonjába, aki szólt, hogy ne tegye, aztán odébb tolta. A Tisza Párt elnöke szerint ezt követően „megölelték egymást“. Mindez nem igaz, ez kiderül a felvételekből. Emiatt tavaly ősszel Ruszin-Szendit garázdasággal gyanúsították meg, a folytatólagos gyanúsítotti kihallgatása pedig nemrég történt meg.