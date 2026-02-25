Nagy a baj: csalók élnek vissza a rendőrség nevével

Ismeretlen csalók a "Magyar Országos Rendőrség" nevében küldenek elektronikus leveleket - közölte a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Rendőr-főkapitányság szerdán a police.hu oldalon.
A közlemény szerint a "magyartalan megfogalmazású", feltehetően fordítóprogrammal készített üzenetek azt a látszatot keltik, mintha hivatalos rendőrségi megkeresések lennének.
A levelek különböző indokokra hivatkozva visszaigazolást, személyes adatokat vagy pénzbeli teljesítést kérnek a címzettektől
- tették hozzá.
Hangsúlyozták, hogy ha valaki ilyen üzenetet kap, akkor ne válaszoljon rá, ne kattintson a levélben található hivatkozásokra, ne töltsön le csatolmányt és a lehető legrövidebb időn belül jelezze a rendőrségnek.
