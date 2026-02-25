Nagy Duett 2026Háborúellenes GyűlésOrosz-ukrán háború
Nagy a baj: csalók élnek vissza a rendőrség nevével

rendőrség
PUBLIKÁLÁS: 2026. február 25. 10:20
figyelmeztetéscsalás
Ismeretlen elkövetők küldenek elektronikus leveleket. A rendőrség most igyekszik felhívni a figyelmet a csalók módszerére.
Bors
A szerző cikkei

Ismeretlen csalók a "Magyar Országos Rendőrség" nevében küldenek elektronikus leveleket - közölte a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Rendőr-főkapitányság szerdán a police.hu oldalon.

Csalásra hívta fel a figyelmet a rendőrség / Fotó: Képünk illusztráció: unsplash

A közlemény szerint a "magyartalan megfogalmazású", feltehetően fordítóprogrammal készített üzenetek azt a látszatot keltik, mintha hivatalos rendőrségi megkeresések lennének.

A levelek különböző indokokra hivatkozva visszaigazolást, személyes adatokat vagy pénzbeli teljesítést kérnek a címzettektől 

- tették hozzá.

Felhívták a figyelmet arra, hogy a rendőrség e-mailben soha nem kér visszaigazolást, személyes adatot vagy pénzt.

Hangsúlyozták, hogy ha valaki ilyen üzenetet kap, akkor ne válaszoljon rá, ne kattintson a levélben található hivatkozásokra, ne töltsön le csatolmányt és a lehető legrövidebb időn belül jelezze a rendőrségnek.

 

