Nagy a baj: csalók élnek vissza a rendőrség nevével

Ismeretlen csalók a "Magyar Országos Rendőrség" nevében küldenek elektronikus leveleket - közölte a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Rendőr-főkapitányság szerdán a police.hu oldalon.

Csalásra hívta fel a figyelmet a rendőrség / Fotó: Képünk illusztráció: unsplash

A közlemény szerint a "magyartalan megfogalmazású", feltehetően fordítóprogrammal készített üzenetek azt a látszatot keltik, mintha hivatalos rendőrségi megkeresések lennének.

A levelek különböző indokokra hivatkozva visszaigazolást, személyes adatokat vagy pénzbeli teljesítést kérnek a címzettektől

- tették hozzá.

Felhívták a figyelmet arra, hogy a rendőrség e-mailben soha nem kér visszaigazolást, személyes adatot vagy pénzt.

Hangsúlyozták, hogy ha valaki ilyen üzenetet kap, akkor ne válaszoljon rá, ne kattintson a levélben található hivatkozásokra, ne töltsön le csatolmányt és a lehető legrövidebb időn belül jelezze a rendőrségnek.