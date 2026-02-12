Lecsapott a NAV: vadászfegyverekkel bukott le az idős férfi

Fegyvertartási engedély nélkül tartott fegyvereket egy idős férfi. A vadászfegyvereket a Nemzeti Adó- és Vámhivatal végrehajtói foglalták le.
A Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) végrehajtói foglalták le egy idős férfi vadászfegyvereit. A férfi fegyvertartási engedélyét visszavonták, ilyenkor a fegyverek és lőszerek további birtoklása már jogszabályellenes - közölte a hivatal csütörtökön az MTI-vel.
A közlemény szerint az érintett fegyvertartási engedélyét visszavonták, de a férfi sem az engedélyt, sem a három lőfegyvert, sem az azokhoz tartozó lőszereket nem adta le. A NAV munkatársai felvették a kapcsolatot a kötelezettel, aki elmondta, azért nem törődött a rendőrségi határozattal, mert el akarta adni a fegyvereket.
A NAV végrehajtói a rendőrséggel együtt, egy előre egyeztetett időpontban megjelentek az érintett lakásán; a lőfegyvereket és a lőszereket a rendőrség munkatársai átvették és elszállították - áll az MTI közleményében.
