Lecsapott a NAV: vadászfegyverekkel bukott le az idős férfi

PUBLIKÁLÁS: 2026. február 12. 11:48
Fegyvereket foglalt le a NAV egy idős férfitől. Korábban visszavonták az idős férfi fegyvertartási engedélyét

Fegyvertartási engedély nélkül tartott fegyvereket egy idős férfi. A vadászfegyvereket a Nemzeti Adó- és Vámhivatal végrehajtói foglalták le.

Fegyvertartási engedély nélkül tartott fegyvereket egy idős férfi
Fegyvertartási engedély nélkül tartott fegyvereket egy idős férfi
Fotó: Illusztráció: Fejér vármegyei rendőrség Facebook-oldala

Fegyvertartás engedély nélkül 

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) végrehajtói foglalták le egy idős férfi vadászfegyvereit. A férfi fegyvertartási engedélyét visszavonták, ilyenkor a fegyverek és lőszerek további birtoklása már jogszabályellenes - közölte a hivatal csütörtökön az MTI-vel.

A közlemény szerint az érintett fegyvertartási engedélyét visszavonták, de a férfi sem az engedélyt, sem a három lőfegyvert, sem az azokhoz tartozó lőszereket nem adta le. A NAV munkatársai felvették a kapcsolatot a kötelezettel, aki elmondta, azért nem törődött a rendőrségi határozattal, mert el akarta adni a fegyvereket.

A NAV végrehajtói a rendőrséggel együtt, egy előre egyeztetett időpontban megjelentek az érintett lakásán; a lőfegyvereket és a lőszereket a rendőrség munkatársai átvették és elszállították - áll az MTI közleményében.

 

