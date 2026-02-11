Halmozta a bűntényeket: kábítószert találtak a lopott rendszámmal közlekedő férfinél

Háborúellenes GyűlésFenyő MiklósOrosz-ukrán háborúNagy Duett 2026
Halmozta a bűntényeket: kábítószert találtak a lopott rendszámmal közlekedő férfinál

2026. február 11.
Ismét szemfülesek voltak a rendőrök. Lopott rendszámmal közlekedett a férfi és kábítószert is rejtegetett magánál, ráadásul jogosítvány nélkül vezetett.

Január végén a szigetszentmiklósi járőrök Halászteleknél figyeltek fel egy furcsán közlekedő autóra. Mikor elhaladt mellettük, észrevették, hogy hiányzik róla az első rendszámtábla. Az ellenőrzés során hamar fény derült az igazság: az autóban még kábítószer is megbújt.

Kábítószert rejtegettek a lopott rendszámú autóban
Kábítószert rejtegettek a lopott rendszámú autóban / Fotó: Illusztráció - Pexels

A rendőrök a gyanús autó után eredtek, hogy megállítsák. Az ellenőrzés során kiderült, a jármű hátulján lévő hatósági jelzés lopott. A kocsi alaposabb átvizsgálása után az is kibukott, valami sokkal nagyobbat fogtak, mint azt elsőre gondolták

Kábítószert rejtegettek

A 26 éves T. Gábor és három utasa ugyanis kábítószergyanús anyagokat rejtegetett a járműben. A vezető ülés alatt egy válltáskát találtak, benne 11 darab droggal szennyezett pipával, alufóliában és zárható tasakban növényi törmelékkel, valamint fekete tégelyekben fehér porral és kristállyal. Ha ez önmagában nem lenne elég súlyos, a sofőr még érvényes jogosítvánnyal sem rendelkezett, a gyorsteszt alapján pedig drog hatása alatt vezetett.

A rendőrök T. Gábort a helyszínen előállították. A férfi ellen a Szigetszentmiklósi Rendőrkapitányság kábítószer birtoklása, és egyedi azonosítójellel visszaélés miatt indított büntetőeljárást – írja a Police.hu.

 

