Hogyan óvjuk a gyereket? Iskolai balesetek télen fordulnak elő a leggyakrabban

Télen komoly veszélyek leselkednek a gyerekekre, ezért a gyerekbiztonság kiemelt szerepet kap az iskolai mindennapokban

Az iskolai balesetek megelőzése ilyenkor elsődleges feladat, hiszen a legtöbb sérülés egy kis odafigyeléssel elkerülhető

Ha mégis baleset történik, nem árt tudni, mi a teendő

Iskolai balesetek télen is előfordulhatnak vagy legalábbi ilyenkor történnek a leggyakrabban. De vajon kinek a feladata, hogy minél biztonságosabb legyen a suli és azt megközelítő útszakasz? A Fanny magazin erről kérdezte dr. Ecsedy Miklós ügyvédet.

Iskolai balesetek: kié a felelősség?

Fotó: Volodymyr TVERDOKHLIB / Shutterstock

Kié a felelősség az iskolai baleseteknél és miket érdemes tudnunk a gyerekbiztonságról?

A téli iskolai balesetek megelőzése nem csak az intézmény feladata. Érdemes a szülőknek a megfelelő öltözéket és felkészítést biztosítani a gyermekeknek, különös tekintettel a jeges, fagyos időben. Tisztázzuk, ki miért felelős és mit érdemes tenni.

1. A csúszásmentesítés mindenkinek a saját felelőssége

Főszabályként az ingatlantulajdonosoknak és / vagy azok használóinak kell gondoskodni az ingatlanjuk előtti közterület tisztántartásáról, így általában az iskolák kötelesek a csúszásmentességet is biztosítani az előttük lévő járdaszakaszon. Tehát, ha a gyerek az iskola előtt, közterületen csúszik el, akkor is az iskola viselheti a felelősséget.

2. Mikortól felelős az iskola a balesetért?

Nem mindegy, hogy a baleset már tanítási időben, tanári felügyelet mellett, vagy még a foglalkozások megkezdése előtt történik. Általában attól az időponttól számít az iskola felelősnek, amikor a házirend szerint köteles felügyeletet biztosítani az udvaron vagy az épületben.

3. Ha fagyos az udvar vagy balesetveszélyes lépcső

Az iskola feladata, hogy az udvar, a lépcsők és a bejárat télen is biztonságos legyen: időben eltakarítsák a havat, szükség esetén felszórják a járdát, vagy lezárják azt a részt, amely különösen csúszós. Ha ezt elmulasztják, és a gyerek emiatt sérül meg, az intézmény felelőssége is felmerülhet.

4. Figyelmetlenség vagy véletlen?

Ha a gyerek a felügyelő tanár szeme láttára, tiltott vagy veszélyes játék közben sérül meg, vizsgálhatják az iskola felelősségét. Ha viszont az udvar karbantartott, a szabályokat betartják, és mégis bekövetkezik a baj, azt gyakran balesetnek minősítik.