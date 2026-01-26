Jákli MónikaHáborúellenes GyűlésTisza-AdóNagy Duett 2026
Hogyan óvjuk a gyereket? Iskolai balesetek télen fordulnak elő a leggyakrabban

PUBLIKÁLÁS: 2026. január 26. 17:00
A járda és az udvar könnyen veszélyes „csúszdává” válhat, ahol egy rossz lépés is sérüléshez vezethet. Iskolai balesetek télen is előfordulhatnak, ezért fontos tisztában lennünk azzal, hogy kié a felelősség, ha baj történik.
  • Télen komoly veszélyek leselkednek a gyerekekre, ezért a gyerekbiztonság kiemelt szerepet kap az iskolai mindennapokban
  • Az iskolai balesetek megelőzése ilyenkor elsődleges feladat, hiszen a legtöbb sérülés egy kis odafigyeléssel elkerülhető
  • Ha mégis baleset történik, nem árt tudni, mi a teendő

Iskolai balesetek télen is előfordulhatnak vagy legalábbi ilyenkor történnek a leggyakrabban. De vajon kinek a feladata, hogy minél biztonságosabb legyen a suli és azt megközelítő útszakasz? A Fanny magazin erről kérdezte dr. Ecsedy Miklós ügyvédet.

Téli játék az udvaron, iskolai balesetek télen így történnek
Iskolai balesetek: kié a felelősség?
Fotó: Volodymyr TVERDOKHLIB /  Shutterstock 

Kié a felelősség az iskolai baleseteknél és miket érdemes tudnunk a gyerekbiztonságról?

A téli iskolai balesetek megelőzése nem csak az intézmény feladata. Érdemes a szülőknek a megfelelő öltözéket és felkészítést biztosítani a gyermekeknek, különös tekintettel a jeges, fagyos időben. Tisztázzuk, ki miért felelős és mit érdemes tenni.

1. A csúszásmentesítés mindenkinek a saját felelőssége

Főszabályként az ingatlantulajdonosoknak és / vagy azok használóinak kell gondoskodni az ingatlanjuk előtti közterület tisztántartásáról, így általában az iskolák kötelesek a csúszásmentességet is biztosítani az előttük lévő járdaszakaszon. Tehát, ha a gyerek az iskola előtt, közterületen csúszik el, akkor is az iskola viselheti a felelősséget.

2. Mikortól felelős az iskola a balesetért?

Nem mindegy, hogy a baleset már tanítási időben, tanári felügyelet mellett, vagy még a foglalkozások megkezdése előtt történik. Általában attól az időponttól számít az iskola felelősnek, amikor a házirend szerint köteles felügyeletet biztosítani az udvaron vagy az épületben.

3. Ha fagyos az udvar vagy balesetveszélyes lépcső

Az iskola feladata, hogy az udvar, a lépcsők és a bejárat télen is biztonságos legyen: időben eltakarítsák a havat, szükség esetén felszórják a járdát, vagy lezárják azt a részt, amely különösen csúszós. Ha ezt elmulasztják, és a gyerek emiatt sérül meg, az intézmény felelőssége is felmerülhet.

4. Figyelmetlenség vagy véletlen?

Ha a gyerek a felügyelő tanár szeme láttára, tiltott vagy veszélyes játék közben sérül meg, vizsgálhatják az iskola felelősségét. Ha viszont az udvar karbantartott, a szabályokat betartják, és mégis bekövetkezik a baj, azt gyakran balesetnek minősítik.

5. Mit tehet a szülő?

Nem mindegy, hogyan engedjük el gyermekünket télen iskolába: fontos a meleg ruha és a csúszásmentes téli cipő. Ezek hiánya egy esetleges balesetnél befolyásolhatja, mennyire tartják az iskolát felelősnek egy sérülésért.

6. Menjünk biztosra! Kössünk biztosítást!

Az állami balesetbiztosítás alanyi jogon jár, így minden, Magyarország területén állandó lakóhellyel rendelkező magyar állampolgár 3. életéve betöltésének napjától, 18. életéve betöltésének napjáig iskolai baleset biztosítás keretében balesetbiztosításban részesül. A külön, a szülők által kötött szerződések viszont gyakran akkor is fizethetnek, ha egy balesetnél senkinél sem állapítanak meg egyértelmű felelősséget.

7. Mit tegyünk, ha megtörtént a baj?

Balesetnél először jelezzük az esetet az iskolának, és vegyük fel a jegyzőkönyvet. Orvosi ellátás esetén őrizzük meg az orvosi papírokat és a tanúk elérhetőségét, majd készítsünk fotókat a felületről, mert ezek később a jogi és kártérítési eljárások során is fontos bizonyítékok lehetnek.

Mikor, milyen biztosításra lehet szükség gyerekek esetében?

Persze a legjobb, ha nem történik baj, de szülőként nem árt felkészülni minden eshetőségre. A biztosítás sok kellemetlenségtől és kiadástól megóvhat minket.

1. Biztosítás téli gyerekprogramokhoz

Téli sportolás közben egy pillanat alatt megtörténhet a baj, ezért nem mindegy, milyen biztosítás védi a gyermekünket. Hogy mire érdemes még figyelnünk, arról Cziráki Mónikát, az etikuspenzugyek.hu pénzügyi tanácsadóját kérdeztük.

2. Hobbi kontra versenysport

Ha gyermekünk csak szabadidős tevékenység keretein belül korcsolyázik vagy jégkorongozik, a legtöbb biztosítás fizet egy esetleges sérülés esetén. Ha viszont versenyszerűen sportol, akkor kifejezetten sportbiztosításra vagy olyan balesetbiztosításra van szükség, amely nem zárja ki az egyesületi sport közben bekövetkező baleseteket.

3. Mókázás a domboldalon, veszélyes lehet

A szánkózás ugyan ártalmatlan játéknak tűnik, mégis gyakoriak a zúzódások, kar- és lábtörések. Ehhez olyan balesetbiztosítást érdemes választanunk, amely csonttörésre (lehetőleg lágyrész-sérülésre is), kórházi ellátásra, műtétre, maradandó egészségkárosodásra és sportolás közben bekövetkező sérülésekre – különösen csukló-, boka- vagy fejsérülés esetén – is nyújt térítést.

4. Téli sportok

Ha a gyerek síelni vagy snowboardozni megy, különösen külföldi sítáborba, akkor az utasbiztosítás mindenképp terjedjen ki a téli sportokra, a sérülésekre, valamint a felelősségi károkra is. Emellett fedezze az orvosi ellátás, a hazaszállítás vagy akár a szülő kiutazásának és kint tartózkodásának költségét a kezelés idejére és a kutatást, valamint a mentést is.

5. Buszos kirándulás a hideg évszakban

Egy téli osztálykirándulásnál nemcsak az utazás, hanem a programok – korcsolyázás, havas játékok – is rejtenek kockázatot. Ilyenkor jól jöhet egy kiegészítő tanuló- vagy családi balesetbiztosítás, amely közlekedési baleset, illetve szervezett program közbeni sérülés esetén is fizet. Sok esetben van valamilyen biztosítása a buszt biztosító cégnek is, de ezt mindig érdemes ellenőrizni.

6. A védőfelszerelés szerepe

Sok biztosítási szerződésben kikötik, hogy a térítés feltétele a védőfelszerelés használata – például bukósisak, térd- és könyökvédő vagy fogvédő, melyekről szánkózás közben sem szabad megfeledkezni, az is fontos, hogy hol szánkózunk. A pontos kikötések biztosítónként eltérhetnek, ezért mindig olvassuk el a szerződést, és következetesen használjuk ezeket az eszközöket.

7. Szerencsétlen véletlenek

Előfordulhat, hogy a mi gyerekünk löki fel a másikat a jégpályán (https://www.borsonline.hu/toptipp/2026/01/jegpalya-biztonsag-korcsolyazas), vagy szánkóval ütközik neki valakinek. Ilyen helyzetekben a segítségünkre lehet az utasbiztosításban lévő felelősségbiztosítás, ha kiterjed a másoknak okozott kárra. De akár a lakásbiztosítás felelősségbiztosítása is, amely nemcsak ingatlantulajdonosi, használói mivoltunkban, hanem magánszemélyként másoknak okozott kárainkra is térít.

8. Az apró betűs rész

Mindig nézzük meg, mire nem terjed ki a biztosításunk, és hogyan, milyen összegben térít. Érdemes például ellenőrizni, hogy maradandó egészségkárosodás esetén fix összeget fizet-e, vagy a rokkantság mértékétől függően, százalékosan határozzák meg a kártérítést. Azt is vizsgáljuk meg, hogy az utasbiztosítás tartalmazza-e a hazaszállítás utáni itthoni költségeket, valamint hogy kiterjed-e a rehabilitáció költségeire, és hogy milyen egészségügyi intézményekben történő ellátásra térít.

