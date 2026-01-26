Hogyan óvjuk a gyereket? Iskolai balesetek télen fordulnak elő a leggyakrabban

Iskolai balesetek télen is előfordulhatnak vagy legalábbi ilyenkor történnek a leggyakrabban. De vajon kinek a feladata, hogy minél biztonságosabb legyen a suli és azt megközelítő útszakasz? A Fanny magazin erről kérdezte dr. Ecsedy Miklós ügyvédet.
A téli iskolai balesetek megelőzése nem csak az intézmény feladata. Érdemes a szülőknek a megfelelő öltözéket és felkészítést biztosítani a gyermekeknek, különös tekintettel a jeges, fagyos időben. Tisztázzuk, ki miért felelős és mit érdemes tenni.
Főszabályként az ingatlantulajdonosoknak és / vagy azok használóinak kell gondoskodni az ingatlanjuk előtti közterület tisztántartásáról, így általában az iskolák kötelesek a csúszásmentességet is biztosítani az előttük lévő járdaszakaszon. Tehát, ha a gyerek az iskola előtt, közterületen csúszik el, akkor is az iskola viselheti a felelősséget.
Nem mindegy, hogy a baleset már tanítási időben, tanári felügyelet mellett, vagy még a foglalkozások megkezdése előtt történik. Általában attól az időponttól számít az iskola felelősnek, amikor a házirend szerint köteles felügyeletet biztosítani az udvaron vagy az épületben.
Az iskola feladata, hogy az udvar, a lépcsők és a bejárat télen is biztonságos legyen: időben eltakarítsák a havat, szükség esetén felszórják a járdát, vagy lezárják azt a részt, amely különösen csúszós. Ha ezt elmulasztják, és a gyerek emiatt sérül meg, az intézmény felelőssége is felmerülhet.
Ha a gyerek a felügyelő tanár szeme láttára, tiltott vagy veszélyes játék közben sérül meg, vizsgálhatják az iskola felelősségét. Ha viszont az udvar karbantartott, a szabályokat betartják, és mégis bekövetkezik a baj, azt gyakran balesetnek minősítik.
Nem mindegy, hogyan engedjük el gyermekünket télen iskolába: fontos a meleg ruha és a csúszásmentes téli cipő. Ezek hiánya egy esetleges balesetnél befolyásolhatja, mennyire tartják az iskolát felelősnek egy sérülésért.
Az állami balesetbiztosítás alanyi jogon jár, így minden, Magyarország területén állandó lakóhellyel rendelkező magyar állampolgár 3. életéve betöltésének napjától, 18. életéve betöltésének napjáig iskolai baleset biztosítás keretében balesetbiztosításban részesül. A külön, a szülők által kötött szerződések viszont gyakran akkor is fizethetnek, ha egy balesetnél senkinél sem állapítanak meg egyértelmű felelősséget.
Balesetnél először jelezzük az esetet az iskolának, és vegyük fel a jegyzőkönyvet. Orvosi ellátás esetén őrizzük meg az orvosi papírokat és a tanúk elérhetőségét, majd készítsünk fotókat a felületről, mert ezek később a jogi és kártérítési eljárások során is fontos bizonyítékok lehetnek.
Persze a legjobb, ha nem történik baj, de szülőként nem árt felkészülni minden eshetőségre. A biztosítás sok kellemetlenségtől és kiadástól megóvhat minket.
Téli sportolás közben egy pillanat alatt megtörténhet a baj, ezért nem mindegy, milyen biztosítás védi a gyermekünket. Hogy mire érdemes még figyelnünk, arról Cziráki Mónikát, az etikuspenzugyek.hu pénzügyi tanácsadóját kérdeztük.
Ha gyermekünk csak szabadidős tevékenység keretein belül korcsolyázik vagy jégkorongozik, a legtöbb biztosítás fizet egy esetleges sérülés esetén. Ha viszont versenyszerűen sportol, akkor kifejezetten sportbiztosításra vagy olyan balesetbiztosításra van szükség, amely nem zárja ki az egyesületi sport közben bekövetkező baleseteket.
A szánkózás ugyan ártalmatlan játéknak tűnik, mégis gyakoriak a zúzódások, kar- és lábtörések. Ehhez olyan balesetbiztosítást érdemes választanunk, amely csonttörésre (lehetőleg lágyrész-sérülésre is), kórházi ellátásra, műtétre, maradandó egészségkárosodásra és sportolás közben bekövetkező sérülésekre – különösen csukló-, boka- vagy fejsérülés esetén – is nyújt térítést.
Ha a gyerek síelni vagy snowboardozni megy, különösen külföldi sítáborba, akkor az utasbiztosítás mindenképp terjedjen ki a téli sportokra, a sérülésekre, valamint a felelősségi károkra is. Emellett fedezze az orvosi ellátás, a hazaszállítás vagy akár a szülő kiutazásának és kint tartózkodásának költségét a kezelés idejére és a kutatást, valamint a mentést is.
Egy téli osztálykirándulásnál nemcsak az utazás, hanem a programok – korcsolyázás, havas játékok – is rejtenek kockázatot. Ilyenkor jól jöhet egy kiegészítő tanuló- vagy családi balesetbiztosítás, amely közlekedési baleset, illetve szervezett program közbeni sérülés esetén is fizet. Sok esetben van valamilyen biztosítása a buszt biztosító cégnek is, de ezt mindig érdemes ellenőrizni.
Sok biztosítási szerződésben kikötik, hogy a térítés feltétele a védőfelszerelés használata – például bukósisak, térd- és könyökvédő vagy fogvédő, melyekről szánkózás közben sem szabad megfeledkezni, az is fontos, hogy hol szánkózunk. A pontos kikötések biztosítónként eltérhetnek, ezért mindig olvassuk el a szerződést, és következetesen használjuk ezeket az eszközöket.
Előfordulhat, hogy a mi gyerekünk löki fel a másikat a jégpályán (https://www.borsonline.hu/toptipp/2026/01/jegpalya-biztonsag-korcsolyazas), vagy szánkóval ütközik neki valakinek. Ilyen helyzetekben a segítségünkre lehet az utasbiztosításban lévő felelősségbiztosítás, ha kiterjed a másoknak okozott kárra. De akár a lakásbiztosítás felelősségbiztosítása is, amely nemcsak ingatlantulajdonosi, használói mivoltunkban, hanem magánszemélyként másoknak okozott kárainkra is térít.
Mindig nézzük meg, mire nem terjed ki a biztosításunk, és hogyan, milyen összegben térít. Érdemes például ellenőrizni, hogy maradandó egészségkárosodás esetén fix összeget fizet-e, vagy a rokkantság mértékétől függően, százalékosan határozzák meg a kártérítést. Azt is vizsgáljuk meg, hogy az utasbiztosítás tartalmazza-e a hazaszállítás utáni itthoni költségeket, valamint hogy kiterjed-e a rehabilitáció költségeire, és hogy milyen egészségügyi intézményekben történő ellátásra térít.
Melyik a legjobb házi csúszásmentesítő módszer? A kisalfold.hu videójából kiderül.
