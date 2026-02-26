"Ez egy szülő legrosszabb rémálma": Kegyetlen óvónők bántalmaztak pici gyerekeket, felháborítóan gyenge ítéletet kapnak

A Des Plaines Rendőrkapitányság elmondása szerint a 36 éves Jessica Murillo és a 23 éves Izabella Thompson olyan óvodai bántalmazási vádakkal néz szembe, amelyben a gyermekvédelem és az állami ügyészség is nyomoz.

Az óvodai bántalmazás két tettese, a 36 éves Jessica Murillo és a 23 éves Izabella Thompson. Fotó: Facebook/ 1crimeatatime

Az Anyai Érintés elnevezésű óvoda dolgozói akkor kerültek gyanúba, amikor egy szülő bejelentést tett 2025 november 20-án azzal kapcsolatban, hogy az egyik óvónő állítólag üvegből spriccelt vizet az egyik gyermek arcára.

"Az intézményvezetők azonnal belső vizsgálatot indítottak, megnézték a biztonsági kamerák felvételeit, értesítették a gyermekvédelmet, valamint felfüggesztették Murillo-t és Thompson-t" - mondta el a rendőrség.

Ahogyan a belső vizsgálat zajlott, úgy kerül elő egyre több felvétel arról, ahogyan a két nő bántalmazza a gyermekeket november 3. és november 19. között. November 24-én az intézményvezetők és egy szülő hivatalos panaszt tett a helyi rendőrkapitányságon. A rendőrségi nyomozók megállapították, hogy 7 kisfiút bántottak, aki 4 és 5 év közöttiek.

Murillo három rendbeli szándékos bántalmazás és 12 rendbeli kihágás vádjával néz szembe.

A súlyos bűncselekmények között szerepel, amelyeket Murillo elkövetett, hogy egy jegyzetfüzettel ütött arcon egy gyermeket, egy négyéves kisfiút ráncigált a földön a lábával (ezzel komoly ütéseket okozva a gyermek fején), illetve nyitott kézfejjel ütötte meg egy másik gyermek arcát, több alkalommal.

- áll a rendőrség közleményében. Thompson négyrendbeli kihágással néz szembe.

A rendőrség hangsúlyozta, hogy az egyik gyermeknek kórházi kezelésre volt szüksége, vagy több fizikai sérülést szenvedett, valamint az óvoda és a vezetők teljesen együttműködtek, amikor a vizsgálat zajlott.

"A szívünkben átérezzük a gyerekek és a családok fájdalmát, akik érintettek ebben a felkavaró óvodai bántalmazásban" - mondta David Anderson, a Des Plaines városi rendőrfőnök."Ez egy fájdalmas bizalomvesztés volt azok felé, akikre a gyermekeik biztonságát bízták. Szeretném megköszönni az Anyai Érintés Óvodának a gyors intézkedést, a hatóságokhoz fordulást, és a teljes együttműködést a hatóságokkal." - tette hozzá.