Annyira megvertek egy diákot az iskolában, hogy műteni kellett

Borzasztó hírek érkeztek egy segesvári iskolából. Egy helyi tanintézet diákjai éppen a tornaterem felé tartottak, amikor az egyik tanuló olyan durván megrúgta az egyik osztálytársát, hogy a gyermek a földre esett. A Maszol információi szerint olyan súlyosan megsérült a megrúgott diák, hogy kórházi műtétre szorult az incidenst követően. Az ügy azonban még ennél is kacifántosabb következményekkel fog járni, ugyanis az áldozat családja több feljelentést is tett, még a rendőrség ellen is.

A rendőrség büntetőeljárás keretében vizsgálja az ügyet /Fotó: Shutterstock

A lap tájékoztatója szerint a balhé azért tudott ennyire elfajulni, mert van egy iskolai folyosó, ahol nem felügyelik a tanárok a diákokat, miközben átsétálnak a tesiteremhez, és itt tört ki a verekedés a pedagógusok tudta nélkül. Ezt egy iskolai kamera is rögzítette, amelyet a rendőrség most büntetőeljárás keretében vizsgál.