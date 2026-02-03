Háborúellenes GyűlésFenyő MiklósTisza-AdóNagy Duett 2026
Most jött! Két autó karambolozott Szigetszentmiklóson

baleset
PUBLIKÁLÁS: 2026. február 03. 19:39 / FRISSÍTÉS: 2026. február 03. 19:49
karambolSzigetszentmiklós
Baleset történt Szigetszentmiklóson! Összeütközött két autó, mindkét járműben csak a sofőrök tartózkodtak.

Összeütközött két autó a Csépi út és a Vénusz utca kereszteződésénél – közölte a Katasztrófavédelem. A karambol Szigetszentmiklóson történt.

Fotó: Képünk illusztráció: unsplash

Két autó hajtott egymásba Szigetszentmiklóson, a Csépi út és a Vénusz utca kereszteződésénél.

Mindkét járműben csak a sofőr ült, mentőt riasztottak hozzájuk. A város hivatásos tűzoltói végzik a műszaki mentést.

A járművek forgalmi akadályt jelentenek.

 

 

