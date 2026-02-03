Most jött! Két autó karambolozott Szigetszentmiklóson

Összeütközött két autó a Csépi út és a Vénusz utca kereszteződésénél – közölte a Katasztrófavédelem. A karambol Szigetszentmiklóson történt.
Mindkét járműben csak a sofőr ült, mentőt riasztottak hozzájuk. A város hivatásos tűzoltói végzik a műszaki mentést.
