Most jött! Két autó karambolozott Szigetszentmiklóson

Összeütközött két autó a Csépi út és a Vénusz utca kereszteződésénél – közölte a Katasztrófavédelem. A karambol Szigetszentmiklóson történt.

Fotó: Képünk illusztráció: unsplash

Két autó hajtott egymásba Szigetszentmiklóson, a Csépi út és a Vénusz utca kereszteződésénél.

Mindkét járműben csak a sofőr ült, mentőt riasztottak hozzájuk. A város hivatásos tűzoltói végzik a műszaki mentést.