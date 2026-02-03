Rohant a mentő - Két autó karambolozott Boconád közelében

Egymásnak ütközött két autó Boconád és Heves között. A Katasztrófavédelem jelentette be, hogy a 3204-es úton két autó karambolozott. Boconád közelében be kellett avatkozniuk a tűzoltóknak.
Az egyik jármű az árokba sodródott, a másik az úttesten van. A hevesi hivatásos tűzoltók áramtalanították őket. A helyszínen vannak a mentők is. Az érintett útszakaszt teljes szélességében lezárták a baleset miatt.
