Háborúellenes GyűlésFenyő MiklósTisza-AdóNagy Duett 2026
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
0°C Székesfehérvár

Balázs névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Rohant a mentő - Két autó karambolozott Boconád közelében

baleset
PUBLIKÁLÁS: 2026. február 03. 17:53
BoconádHeves
Most érkezett! Két autó karambolozott Boconád közelében.

Egymásnak ütközött két autó Boconád és Heves között. A Katasztrófavédelem jelentette be, hogy a 3204-es úton két autó karambolozott. Boconád közelében be kellett avatkozniuk a tűzoltóknak.

Két autó karambolozott Boconád közelében
Két autó karambolozott Boconád közelében
Fotó: Képünk illusztráció: unsplash

Két autó karambolozott Boconád közelében

Egymásnak ütközött két személyautó a 3204-es út Boconád és Heves közötti szakaszán, Boconád közelében.

Az egyik jármű az árokba sodródott, a másik az úttesten van. A hevesi hivatásos tűzoltók áramtalanították őket. A helyszínen vannak a mentők is. Az érintett útszakaszt teljes szélességében lezárták a baleset miatt.

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu