Rohant a mentő - Két autó karambolozott Boconád közelében

Egymásnak ütközött két autó Boconád és Heves között. A Katasztrófavédelem jelentette be, hogy a 3204-es úton két autó karambolozott. Boconád közelében be kellett avatkozniuk a tűzoltóknak.

Két autó karambolozott Boconád közelében

Fotó: Képünk illusztráció: unsplash

Két autó karambolozott Boconád közelében

Egymásnak ütközött két személyautó a 3204-es út Boconád és Heves közötti szakaszán, Boconád közelében.

Az egyik jármű az árokba sodródott, a másik az úttesten van. A hevesi hivatásos tűzoltók áramtalanították őket. A helyszínen vannak a mentők is. Az érintett útszakaszt teljes szélességében lezárták a baleset miatt.