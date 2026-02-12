Mentőhelikoptert riasztottak egy 8. osztályos diákhoz: nem tudták megmenteni

Orvosi vészhelyzet miatt vesztette életét egy 8. osztályos diák. A tragédia idején mentőhelikopter is érkezett a helyszínre, azonban az életét már nem tudták megmenteni.
A BBC jelentése szerint a brit Surrey-i, Camberleyben található Collingwood College sajnálatos hírrel kereste fel a szülőket: a 8. osztályos gyermekük egy iskolai baleset következtében életét vesztette hétfőn. Egy általuk kiadott levélben közölték, hogy az iskola tanulóit felvilágosították a gyermek haláláról. Hozzátették:
Közösségként mélyen megérintett minket ez a tragikus veszteség.
A South East Coast Ambulance Service mentőszolgálat körülbelül 14:10-kor érkezett a helyszínre, és a Kent, Surrey és Sussex légi mentőszolgálat is csatlakozott hozzájuk.
Egy diákot a helyszínen elláttak, majd mentőautóval életveszélyes állapotban a Frimley Park Kórházba szállították
– áll a közleményben.
