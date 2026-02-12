Háborúellenes GyűlésFenyő MiklósOrosz-ukrán háborúNagy Duett 2026
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
12°C Székesfehérvár

Lívia, Lídia névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Mentőhelikoptert riasztottak egy 8. osztályos diákhoz: nem tudták megmenteni

elhunyt
PUBLIKÁLÁS: 2026. február 12. 12:51
gyermektragédia
A fiúhoz mentőhelikoptert is riasztottak. Orvosi vészhelyzet miatt vesztette életét.

Orvosi vészhelyzet miatt vesztette életét egy 8. osztályos diák. A tragédia idején mentőhelikopter is érkezett a helyszínre, azonban az életét már nem tudták megmenteni.

Orvosi vészhelyzet miatt halt meg egy 8. osztályos diák
Orvosi vészhelyzet miatt halt meg egy 8. osztályos diák
Fotó: freepik.com

Orvosi vészhelyzet miatt hunyt el a diák

A BBC jelentése szerint a brit Surrey-i, Camberleyben található Collingwood College sajnálatos hírrel kereste fel a szülőket: a 8. osztályos gyermekük egy iskolai baleset következtében életét vesztette hétfőn. Egy általuk kiadott levélben közölték, hogy az iskola tanulóit felvilágosították a gyermek haláláról. Hozzátették: 

Közösségként mélyen megérintett minket ez a tragikus veszteség.

A South East Coast Ambulance Service mentőszolgálat körülbelül 14:10-kor érkezett a helyszínre, és a Kent, Surrey és Sussex légi mentőszolgálat is csatlakozott hozzájuk. 

Egy diákot a helyszínen elláttak, majd mentőautóval életveszélyes állapotban a Frimley Park Kórházba szállították

– áll a közleményben

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu