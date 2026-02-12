Magyarázatot követelnek a szülők, hat tinilány halt meg a nyaraláson

Hat hátizsákos turista halt meg metanolmérgezés következtében Laoszban, 2024 novemberében. Két tinédzsernek a szülei most felhívást intéztek az utazókhoz, hogy figyeljenek jobban, mert veszélyek leselkedhetnek rájuk a nyaralás alatt is!

Hat tinédzser halt meg a nyaraláson / Fotó: freepik.com

Nyaraláson vettek részt az áldozatok

Hat turista, két ausztrál, két dán, egy brit és egy amerikai fiatal vesztette el az életét, miután elfogadtak ingyen alkoholos italokat a laoszi Vang Viengben található Nana Backpackers Hostelben. Később derült fény rá, hogy metanolmérgezés áldozatai lettek.

A metanol színtelen, mérgező folyadék, általában festékek és fagyállók összetevőjeként használják - írja a LadBible. Kezelés nélkül a metanolmérgezés kómához vagy halálhoz is vezethet. Tünetei kezdetben olyan lehetnek, mintha az ember részeg lenne, szédülés és hasi fájdalom jelentkezik, de az áldozatok homályos látást vagy vakságot is tapasztalhatnak. Az utazóknak azt javasolják, hogy kerüljék el az ingyenes italok fogyasztását.

Két lány - Holly Morton-Bowles és Bianca Jones - édesapja nyilvánosan követelnek válaszokat, mert senki nem vállalt felelősséget a halálesetekért, így került az eset ismét reflektorfénybe. A hostel 11 alkalmazottját felfüggesztett börtönbüntetésre és bírság megfizetésére ítélték bizonyítékok megsemmisítése miatt.