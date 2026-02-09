Háborúellenes GyűlésFenyő MiklósOrosz-ukrán háborúNagy Duett 2026
Megismerkedett egy 14 éves lánnyal, majd adott neki 5 ezer forintot, hogy szexeljen vele

PUBLIKÁLÁS: 2026. február 09. 12:36
Fizetett egy férfi egy 14 éves lánynak azért, hogy szexuális cselekményeket végezzen neki.
Fizetett egy férfi egy 14 éves lánynak azért, hogy szexuális cselekményeket végezzen neki. A Miskolci Járási Ügyészség gyermekprostitúció kihasználásának bűntette miatt állítja bíróság elé a férfit. A Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Főügyészség tájékoztatás szerint a férfi tavaly januárban az egyik délelőtt megismerkedett egy lánnyal Miskolcon; a beszélgetés során az is kiderült, hogy lány még csak 14 éves.

14 évesnek fizetett szexuális szolgáltatásokért.
14 évesnek fizetett szexuális szolgáltatásokért. Fotó: Pexels / Pexels

 

14 évesnek fizetett szexuális szolgáltatásokért

A gépjárművel egy parkolóban álltak meg, ahol 5000 forint ellenében a sértett a vádlott számára szexuális cselekményt végzett. Másnap egy bokros területhez mentek, itt a vádlott a sértett alsó ruházatát levette és 7000 forint ellenérték fejében szexuális cselekményt végzett.

A vádlott tudatában volt annak, hogy a sértett nem töltötte be a 18. életévét, ennek ellenére létesített vele szexuális kapcsolatot, ellenszolgáltatásért.

Az ügyészség a büntetlen előéletű vádlottal szemben felfüggesztett börtönbüntetést indítványozott, pártfogó felügyelet elrendelésével, egyidejűleg indítványozta végleges hatályú eltiltását bármely olyan foglalkozás gyakorlásától, amellyel összefüggésben tizennyolcadik életévét be nem töltött személlyel kerülne kapcsolatba

 - áll a közleményben.

 

