Megismerkedett egy 14 éves lánnyal, majd adott neki 5 ezer forintot, hogy szexeljen vele

Fizetett egy férfi egy 14 éves lánynak azért, hogy szexuális cselekményeket végezzen neki. A Miskolci Járási Ügyészség gyermekprostitúció kihasználásának bűntette miatt állítja bíróság elé a férfit. A Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Főügyészség tájékoztatás szerint a férfi tavaly januárban az egyik délelőtt megismerkedett egy lánnyal Miskolcon; a beszélgetés során az is kiderült, hogy lány még csak 14 éves.

14 évesnek fizetett szexuális szolgáltatásokért. Fotó: Pexels / Pexels

A gépjárművel egy parkolóban álltak meg, ahol 5000 forint ellenében a sértett a vádlott számára szexuális cselekményt végzett. Másnap egy bokros területhez mentek, itt a vádlott a sértett alsó ruházatát levette és 7000 forint ellenérték fejében szexuális cselekményt végzett.

A vádlott tudatában volt annak, hogy a sértett nem töltötte be a 18. életévét, ennek ellenére létesített vele szexuális kapcsolatot, ellenszolgáltatásért.

Az ügyészség a büntetlen előéletű vádlottal szemben felfüggesztett börtönbüntetést indítványozott, pártfogó felügyelet elrendelésével, egyidejűleg indítványozta végleges hatályú eltiltását bármely olyan foglalkozás gyakorlásától, amellyel összefüggésben tizennyolcadik életévét be nem töltött személlyel kerülne kapcsolatba

- áll a közleményben.