Nem kíméli a hó a vasiakat: Újabb busz borult az árokba!

PUBLIKÁLÁS: 2026. február 20. 15:36 / FRISSÍTÉS: 2026. február 20. 15:39
Legkevesebb 20 embert érint a baleset. Munkásokat szállított a busz.

Árokba csúszott és ott felborult egy munkásokat szállító buszjárat a 8634-es úton, Lócs térségében - írja a Katasztrófavédelem. 

Ketten súlyosan, tízen pedig könnyebben megsérültek, amikor péntek reggel Zalaegerszegen
A csepregi önkormányzati tűzoltók kinyitották a jármű első ajtaját, így az utasok ki tudtak szállni. Az érintetteket mentesítő járat viszi tovább.

 

Zalaegerszegen is árokba borult egy busz

Ahogy arról korábban beszámoltunk, döbbenetes videón látható, ahogyan egy busz árokba borult Zalaegerszegnél. Itt ketten súlyosan, tízen pedig könnyebben megsérültek. A busz mögött négy autó ütközött össze, amelyből összesen 8 embert mentettek ki. 

A zaol cikkében a baleset helyszínén készült fotókat és egy videót is megosztott: 


 

 

 

