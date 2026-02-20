Nem kíméli a hó a vasiakat: Újabb busz borult az árokba!

Árokba csúszott és ott felborult egy munkásokat szállító buszjárat a 8634-es úton, Lócs térségében - írja a Katasztrófavédelem.
A csepregi önkormányzati tűzoltók kinyitották a jármű első ajtaját, így az utasok ki tudtak szállni. Az érintetteket mentesítő járat viszi tovább.
Ahogy arról korábban beszámoltunk, döbbenetes videón látható, ahogyan egy busz árokba borult Zalaegerszegnél. Itt ketten súlyosan, tízen pedig könnyebben megsérültek. A busz mögött négy autó ütközött össze, amelyből összesen 8 embert mentettek ki.
A zaol cikkében a baleset helyszínén készült fotókat és egy videót is megosztott:
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.