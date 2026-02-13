Nagy a baj, rohant a mentő a 11. kerületi balesethez

Borzasztó baleset történt Budapest 11. kerületében pénteken késő este. A katasztrófavédelem arról számolt be, hogy két autó ütközött össze, és az utasokhoz mentő is érkezett.

Fotó: Dinya Magdolna / Békés Megyei Hírlap

Összeütközött két személykocsi a főváros tizenegyedik kerületében. A Váci út és a Révész utca kereszteződésénél történt karambolnál a fővárosi hivatásos tűzoltók avatkoznak be. A járművek utasaihoz mentő érkezett. A két autó mozgásképtelen, akadályozza a forgalmat, elmozdításukról a tűzoltók gondoskodnak.