Most jött: rendkívül súlyos baleset történt, mentőhelikopter kellett

Frontálisan ütközött két személygépkocsi Tárnokon, a Berki úton, a Kopolya utca mellett. Az érdi hivatásos tűzoltók áramtalanították a járműveket. A helyszínre mentőhelikopter is érkezett.
Az érintett útszakaszt teljes szélességében lezárták
- közölte a katasztrófavédelem.
