Most jött: rendkívül súlyos baleset történt, mentőhelikopter kellett

Székesfehérvár

Rómeó, Tódor névnapja

PUBLIKÁLÁS: 2026. február 07. 12:46
Két autó ütközött frontálisan.
B. V.
Frontálisan ütközött két személygépkocsi Tárnokon, a Berki úton, a Kopolya utca mellett. Az érdi hivatásos tűzoltók áramtalanították a járműveket. A helyszínre mentőhelikopter is érkezett. 

Fotó: TV2

 

Az érintett útszakaszt teljes szélességében lezárták 

- közölte a katasztrófavédelem.

 

