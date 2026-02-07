Most jött: rendkívül súlyos baleset történt, mentőhelikopter kellett

Frontálisan ütközött két személygépkocsi Tárnokon, a Berki úton, a Kopolya utca mellett. Az érdi hivatásos tűzoltók áramtalanították a járműveket. A helyszínre mentőhelikopter is érkezett.

Mentőhelikopterre volt szükség. Fotó: TV2

Súlyos baleset történt, mentőhelikopter is kellett

Az érintett útszakaszt teljes szélességében lezárták

- közölte a katasztrófavédelem.