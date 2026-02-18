Kávéjába kevert ricinusmaggal próbáltak megmérgezni egy baranyai férfit

A Baranya Vármegyei Rendőr-főkapitányság emberölés kísérlete miatt indított eljárást, miután egy férfit megpróbáltak megmérgezni a kávéjába kevert ricinusmag kivonatával.

Kávéjával próbálták megmérgezni a férfit Fotó: Masson / Shutterstock

Nem tudták megmérgezni a résen lévő férfit

Az eljárás egy 53 éves pécsi nő és 76 éves édesanyja ellen indult - gyanú szerint a nő 42 éves férjét akarták eltenni láb alól. A feljelentést maga a férfi tette, miután 2025 júliusában rájött, mire készülnek: a két nő ricinusmagot vásárolt, amely köztudottan erősen mérgező.

A nyomozás adatai szerint a magokat beáztatták, majd a levét a férfi kávéjába keverték. A férfi azonban nem itta meg az italt, így nem esett baja.

A nyomozók az eljárás során beszerzett bizonyítékok alapján mindkét nőt kihallgatták, őrizetbe vették, majd kezdeményezték letartóztatásukat. A rendőrség a szükséges eljárási cselekményeket elvégezte, és az iratokat a napokban vádemelési javaslattal továbbította az ügyészségnek - írja a rendőrség.