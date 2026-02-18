Évértékelő 2026Orosz-ukrán háborúNagy Duett 2026
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
4°C Székesfehérvár

Bernadett névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Kávéjába kevert ricinusmaggal próbáltak megmérgezni egy baranyai férfit

mérgezés
PUBLIKÁLÁS: 2026. február 18. 16:43
rendőrségemberölés
Anya és lánya próbálta megölni a férfit Baranyában. Az áldozat rájött, mire készülnek, még mielőtt megmérgezték volna.
Bors
A szerző cikkei

A Baranya Vármegyei Rendőr-főkapitányság emberölés kísérlete miatt indított eljárást, miután egy férfit megpróbáltak megmérgezni a kávéjába kevert ricinusmag kivonatával.

Kávéjával próbálták megmérgezni a férfit
Kávéjával próbálták megmérgezni a férfit Fotó: Masson /  Shutterstock 

Nem tudták megmérgezni a résen lévő férfit

Az eljárás egy 53 éves pécsi nő és 76 éves édesanyja ellen indult - gyanú szerint a nő 42 éves férjét akarták eltenni láb alól. A feljelentést maga a férfi tette, miután 2025 júliusában rájött, mire készülnek: a két nő ricinusmagot vásárolt, amely köztudottan erősen mérgező.

A nyomozás adatai szerint a magokat beáztatták, majd a levét a férfi kávéjába keverték. A férfi azonban nem itta meg az italt, így nem esett baja.

A nyomozók az eljárás során beszerzett bizonyítékok alapján mindkét nőt kihallgatták, őrizetbe vették, majd kezdeményezték letartóztatásukat. A rendőrség a szükséges eljárási cselekményeket elvégezte, és az iratokat a napokban vádemelési javaslattal továbbította az ügyészségnek - írja a rendőrség

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu