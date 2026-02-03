Háborúellenes GyűlésFenyő MiklósTisza-AdóNagy Duett 2026
Megcsúszott az úton - Egy bolt oldalának csapódott egy kocsi

csúszós utak
PUBLIKÁLÁS: 2026. február 03. 19:34
mentőbaleset
Baleset történt Mágocson. Egy autó megcsúszott az úton és a bolt falának ütközött.

A Szabadság utcába riasztották a dombóvári tűzoltókat egy mágocsi balesethez. Az épület falának hajtott egy autó, miután megcsúszott az úton – közölte a Katasztrófavédelem.

Megcsúszott az úton, nekiütközött egy boltnak
Megcsúszott az úton, nekiütközött egy boltnak
Fotó: Gé / MW

Megcsúszott az úton, nekiütközött egy boltnak

Az élelmiszerbolt oldalának ütközött egy személykocsi Mágocson, a Szabadság utcában.

A járműben hárman utaztak, hozzájuk mentő érkezett. A dombóvári hivatásos tűzoltók áramtalanították az autót.

 

