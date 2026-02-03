Megcsúszott az úton - Egy bolt oldalának csapódott egy kocsi

A Szabadság utcába riasztották a dombóvári tűzoltókat egy mágocsi balesethez. Az épület falának hajtott egy autó, miután megcsúszott az úton – közölte a Katasztrófavédelem.

Megcsúszott az úton, nekiütközött egy boltnak

Fotó: Gé / MW

Az élelmiszerbolt oldalának ütközött egy személykocsi Mágocson, a Szabadság utcában.

A járműben hárman utaztak, hozzájuk mentő érkezett. A dombóvári hivatásos tűzoltók áramtalanították az autót.