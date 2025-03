Oldalával az árokba borult egy kisbusz a Mágocs és Alsómocsolád közötti út 1-es kilométerszelvényénél. A katasztrófavédelem beszámolója szerint egy vad ugrott a jármű elé, amely egy villanyoszlopot is kidöntött a baleset következtében. A dombóvári hivatásos tűzoltók érkeztek a műszaki mentési munkálatokhoz, valamint a társhatóságok is a helyszínen dolgoznak. A kidöntött oszlop miatt az áramszolgáltató szakembereit is az esethez kérték.