Háborúellenes GyűlésFenyő MiklósTisza-AdóNagy Duett 2026
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
1°C Székesfehérvár

Balázs névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Pofátlan átverés: Márkás cipőt rendelt, használt zokni jött helyette

online csalás
PUBLIKÁLÁS: 2026. február 03. 18:20
online csalásokadásvétel
Online csalással vádolják a fiatal férfit. Több embert is megkárosított, akiknek márkás cipőket adott el, azonban a vásárlók a csomag átvételénél szembesültek a ténnyel: sehol sincs kiválasztott termékük.

Márkás cipők helyett használt zoknikat vagy üres teásdobozokat kaptak a sértettek. Most fejezték be a nyomozást azzal a fiatal férfival szemben, aki az elmúlt hónapokban több embert is megkárosított különböző online adásvételi csoportokban elkövetett csalásokkal – közölte a Police.

Több embert károsított meg a férfi, aki márkás cipőket árusított a neten
Több embert károsított meg a férfi, aki márkás cipőket árusított a neten
Fotó: Mer_Studio /  Shutterstock 

Márkás cipőt rendelt, üres teásdoboz jött helyette

A rafinált férfi népszerű, márkás termékeket hirdetett meg eladásra, többek közt sportcipőket és elektronikai eszközöket is. A bizalom elnyerése érdekében a vásárlókkal jellemzően csomagautomatás kézbesítésben állapodott meg és több esetben utánvétes fizetési lehetőséget is biztosított.

A csomagok átvételekor azonban a sértettek megdöbbentek: a termékek helyett többek közt üres teás vagy édességdoboz volt. Akadt olyan is, ahol használt zoknit tettek a csomagba, illetve értéktelen szemüveget.

A kifizetést követően az eladó a sértetteket azonnal letiltotta és elérhetetlenné vált.

A Kazincbarcikai Rendőrkapitányság nyomozói az eljárás során 17 sértettet azonosítottak az ország különböző területeiről. Az okozott kár közel félmillió forint, az egyes csalások 6000 és 60 000 forint közötti értékben történtek.

A rendőrség a gyanúsítottat 17 rendbeli csalás miatt vonta felelősségre.

A rendőrség felhívja a figyelmet, hogy az online vásárlások során minden esetben körültekintően járjanak el, és gyanús körülmények esetén ne utaljanak pénzt, illetve ne vegyék át a csomagot!

Az online csalások megelőzéséről további hasznos információkat, aktualitásokat, tanácsokat a KiberPajzs oldalán talál.

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu