Pofátlan átverés: Márkás cipőt rendelt, használt zokni jött helyette

Márkás cipők helyett használt zoknikat vagy üres teásdobozokat kaptak a sértettek. Most fejezték be a nyomozást azzal a fiatal férfival szemben, aki az elmúlt hónapokban több embert is megkárosított különböző online adásvételi csoportokban elkövetett csalásokkal – közölte a Police.

Több embert károsított meg a férfi, aki márkás cipőket árusított a neten

Fotó: Mer_Studio / Shutterstock

Márkás cipőt rendelt, üres teásdoboz jött helyette

A rafinált férfi népszerű, márkás termékeket hirdetett meg eladásra, többek közt sportcipőket és elektronikai eszközöket is. A bizalom elnyerése érdekében a vásárlókkal jellemzően csomagautomatás kézbesítésben állapodott meg és több esetben utánvétes fizetési lehetőséget is biztosított.

A csomagok átvételekor azonban a sértettek megdöbbentek: a termékek helyett többek közt üres teás vagy édességdoboz volt. Akadt olyan is, ahol használt zoknit tettek a csomagba, illetve értéktelen szemüveget.

A kifizetést követően az eladó a sértetteket azonnal letiltotta és elérhetetlenné vált.

A Kazincbarcikai Rendőrkapitányság nyomozói az eljárás során 17 sértettet azonosítottak az ország különböző területeiről. Az okozott kár közel félmillió forint, az egyes csalások 6000 és 60 000 forint közötti értékben történtek.

A rendőrség a gyanúsítottat 17 rendbeli csalás miatt vonta felelősségre.

A rendőrség felhívja a figyelmet, hogy az online vásárlások során minden esetben körültekintően járjanak el, és gyanús körülmények esetén ne utaljanak pénzt, illetve ne vegyék át a csomagot!