Megbénult az M0-ás: sorozatos csapások érik az autópályát

Furgon kamionnal, és két személyautó is karambolozott péntek este az M0-ás autópályán. A tűzoltók még mindig takarítják el a roncsokat az útból.

Fotó: Képünk illusztráció: unsplash

Először egy futárszolgálat furgonja és egy gumit szállító kamion karambolozott az M0-ás autóút M5-ös felé vezető oldalán, Üllő térségében. A 42-43-as kilométer között történt balesethez a monori hivatásos tűzoltók vonultak. A raj áramtalanította a járműveket.

Ezután pedig két autó ütközött össze az M0-ás autóút 29-30-as kilométere között, a Megyeri híd felé vezető oldalon, az M5-öshöz vezető kijárat előtt. A járművek akadályozzák a forgalmat. A helyszínre mentő is érkezett. A fővárosi hivatásos és a gyáli önkéntes tűzoltók továbbra is végzik a műszaki mentést - számolt be a katasztrófavédelem.