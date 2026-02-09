Lövöldözés tört ki az autópályán: rablók támadtak a rendőrökre

Teljesen felfegyverzett rablók, akik rendőröknek adták ki magukat, eltorlaszoltak egy autópályát és felrobbantottak egy páncélozott furgont egy rajtaütés során Dél-Olaszországban, mielőtt lövöldözésbe kezdtek volna a rendőrökkel.

Lövöldözésbe torkollott a rablási kísérlet. (Képünk illusztráció) Fotó: Unsplash (Illusztráció)

Autós üldözésbe és lövöldözésbe torkollott a rablási kísérlet

A támadás a Puglia régióban található 613-as számú úton történt, ahol Kalasnyikov puskákkal felfegyverzett símaszkos fegyveresek a megdöbbent autósok előtt lezárták az utat. A jelentések szerint a banda egy teherautó felgyújtásával torlaszolta el az utat, miközben villogó fényekkel felszerelt járműveket használtak, hogy rendőröknek adják ki magukat, és behatoljanak a páncélozott furgonba.

Az autósok által rögzített felvételeken legalább 6 gyanúsított látható, amint a járművek között guggolva megközelítik a furgont. Egyes szemtanúkat a rajtaütés során szintén kiraboltak. A támadás után a gyanúsítottak menekülőre fogták, amiből végül autós üldözés és lövöldözés lett. Három lövés eltalált egy rendőrautót, illetve egy ismeretlen járművel ütköztek a rablók.

Később a rendőrök elhagyatottan találták meg a Alfa Romeót, amelyről a bejelentések érkeztek, de letartóztattak egy férfit, aki a közelben gyalog próbált megszökni. Őt őrizetbe vették egy másik bandataggal együtt, aki szintén megpróbált elmenekülni.

A rablás végül sikertelen volt, a Foggia környékéről származó banda tagjainak nem sikerült készpénzzel elmenekülniük. A hatóságok megerősítették, hogy senki sem sérült meg, és közölték, hogy legalább két további gyanúsítottat keresnek - írta a Daily Mail.