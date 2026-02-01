Háborúellenes GyűlésFenyő MiklósTisza-AdóNagy Duett 2026
Hatéves gyermek küzd az életéért egy lövöldözés után

lövöldözés
PUBLIKÁLÁS: 2026. február 01. 06:45
felvonulásLouisiana
Hat ember sérült meg Louisianában. A lövöldözésben egy gyermeket is eltaláltak.
CJA
Hat ember sebesült meg egy louisianai felvonuláson történt lövöldözésben.

lövöldözés
Lövöldözés történt egy louisianai felvonuláson 
Fotó: Pexels (illusztráció)

A sérültek között van egy hatéves gyermek – őt információk szerint többször is lábon találták. A gyermeket helikopterrel szállították a Baton Rouge-i Gyermekkórházba, és állapota egy helyi hírportál szerint még mindig kritikus. Ezen kívül a Mardi Gras felvonuláson öt felnőtt sebesült meg, egyiküket szintén kritikus állapotban vitték el helikopterrel. Két súlyosabb sebesültet is jelentettek.

A Mardi Gras felvonulás idén ünnepelte a 21. évét, Jeff Travis sheriff szerint az esemény elején járt, amikor elsült a lőfegyver.

A sheriff hozzátette, négy gyanúsítottat tartóztattak le, és a rendőrség nyomozása jelenleg is folyamatban van - írja a New York Post

Videón a lövöldözés pillanatai

 

