Megszólalt Brigitta, akinek az anyja megálmodta a lottószámokat: macska miatt bukták el az 5 milliárdot

„Két nap alatt veszítettünk el ötmilliárd forintot” – kezdte a Miskolcon élő Oláh Brigitta a TikTok videójában, amit a Bors is feldolgozott. A nő azt állítja, hogy évekkel ezelőtt édesanyja megálmodta az ötöslottó nyerőszámait, de balszerencsék sorozata miatt kifutottak a feladási időből. Ám ez csak akkor derült ki, amikor be akarták váltani a nyertes szelvényt. Brigitta most a Borsnak mesélte el, mi miatt veszítették el ezt a hatalmas összeget.

Kifutottak a feladás idejéből / Fotó: Mónus Márton / mti

- Mivel nagyon régen történt, ezért a videóimban véletlenül rosszul mondtam az évszámot

– kezdte Brigitta.

- 2003-ban járunk, amikor én csak 7 éves voltam. Egy panelben laktunk édesanyámmal, aki egyedül nevelt engem. Alapvetően jól éltünk, meg volt mindenünk. Emlékszem, egy szombati nap volt, amikor anyukám úgy kelt fel, hogy azt mondta, megálmodta a lottószámokat. Ám sajnos nem emlékezett rájuk. Végül úgy volt vele, ha valóban az igazi nyerőszámok azok, ismét eszébe fognak jutni. Így is lett!

Brigitta édesanyja azonnal papírra vetette a számokat és odaadta kislányának, hogy rohanjon el a közeli lottózóba és adja fel.



- Nagyon határozottan mondta, hogy mennem kell a lottózóba, tegyem meg ezeket a számokat, amiket arra a papírra írt, amit a kezembe nyomott

– folytatta.

Brigitta állítja, édesanyja megálmodta a lottószámokat / Fotó: TikTok

- Én így is tettem, este pedig tűkön ülve figyeltük a tévében a sorsolást. Én gyerekként fel sem fogtam, hogy mi történik. Valóban kihúzták a számokat, édesanyámmal hangosan ünnepeltünk… Fejben már elköltöttük az utolsó forintig. Menni akartunk azonnal a lottózóba, de vasárnap zárva tartott, így meg kellett várnunk a hétfőt.

Brigitta és édesanyja közösen mentek el a lottózóba. Átadták a szelvényt, ám a gép, ami lehúzta azt azt jelezte: nem nyert.

- Egyszerűen nem értettük mi lehet a gond. A lottós se tudta hová tenni, hiszen látta, hogy stimmelnek a számok. Betelefonált a központba és kiderült: a számok helyesek, de 1-2 perccel lekéstük a feladási határidőt. Én azt hittem édesanyámnak ott lesz szívrohama. Annyira üvöltött, hogy azt hittem kivitetnek minket a lottózóból… Aztán persze hazamentünk. Sokáig volt ez téma köztünk, hogy mi történt, ilyenkor az emberben végig fut a „mi lett volna ha”. És rájöttünk valamire…

Brigitta tisztán emlékszik, hogy mielőtt indult volna a lottózóba, történt vele valami.

- Amikor a papírral a kezemben indultam ki az ajtón, a macskánk megelőzött és leszaladt a pincébe

– emlékezett vissza.

- Édesanyám azt mondta, hogy Brigikém, menj le érte, hozd vissza őt nehogy baja legyen. Ez perceket vett el az időnkből, ha nem szalad ki a macska és a lottózóban nem áll a sor, pont lett volna elég időnk feladni a szelvényt! Elbuktuk a pénzt, de az évek alatt megpróbáltunk tovább lépni rajta, ha ez lehetséges… Megdöbbentő ez, ami történt velünk, sokan nem is hisznek nekem, de azt kell mindenkinek látnia, hogy nekem nincs okom arra, hogy hazudjak, senki sem fizet érte…

- zárta.